Nuova Dacia Sandero restyling, con il Full Hybrid è pronta a sfidare la MG3 Hybrid+

I conto alla rovescia è già partito. Molto presto sarà svelato il restyling della Dacia Sandero, un modello davvero molto atteso visti i numeri di vendita sul mercato europeo. La best seller da casa Dacia sta per rinnovarsi introducendo alcuni ritocchi estetici per rendere il suo look più moderno e avvicinarlo a quello degli ultimi modelli della casa automobilistica. Alcune settimane fa erano apparse una serie di immagini del modello restyling senza veli ripreso durante la registrazione di uno spot pubblicitario a Marsiglia. Adesso, arriva una nuova foto che ci mostra la vettura al posteriore senza camuffamenti. Si tratta di una nuova occasione per scoprire ulteriori dettagli del restyling.



Ma ritocchi di design a parte che non andranno a rivoluzionare l’aspetto della vettura sia in versione Streetway con un look più da auto cittadina e sia in quella Stepway che strizza l’occhio al mondo dei crossover, la più grande novità sarà sotto alla carrozzeria visto che arriverà una motorizzazione Full Hybrid che renderà la Sandero ancora più competitiva sul mercato, arrivando a confrontarsi con modelli del calibro della MG3 Hybrid+.

NUOVO LOOK

Le precedenti foto senza camuffamento avevano permesso di vedere bene le novità del frontale dove troveremo fari con una nuova firma luminosa anche se le forme non cambieranno. Nuova è pure la mascherina che presenta una trama inedita mantenendo, comunque, sempre al centro il logo della casa automobilistica. Piccoli ritocchi si notano anche al livello del paraurti. Il nuovo scatto che mostra il posteriore, ci permette di notare che tra i gruppi ottici è presente una fascia che va a collegarli. Non è chiaro, comunque, se sia luminosa o solamente decorativa (sembra l’opzione più probabile). Per il resto, non paiono esserci particolari altre novità di rilievo. Non dovrebbero comunque mancare nuove colorazioni e forse anche cerchi dal design inedito. Ci si aspetta anche un aggiornamento dell’abitacolo, con ritocchi alla plancia e un sistema infotainment dotato di un display più grande.

DACIA SANDERO FULL HYBRID

Non ci saranno grandi scossoni nella gamma dei motori ma come accennato, la grande novità sarà l’introduzione del Full Hybrid. Ci sarà da capire, piuttosto, se troveremo la versione che attualmente monta la Jogger e quindi quella da 145 CV, oppure il nuovo Full Hybrid da 155 CV che ha fatto il suo debutto sulla Dacia Bigster. In ogni caso, ci sarà un ampliamento dell’offerta. Ovviamente, a listino rimarrà sempre la versione GPL che molto successo sta ottenendo in Paesi come ad esempio l’Italia. Il debutto è atteso entro la fine dell’anno come Model Year 2026.