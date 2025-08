La Batmobile di Adam West va all'asta

Quale Batmobile preferite? Negli ultimi anni ne abbiamo viste parecchie e spesso molto diverse tra loro. Chi ha qualche anno in più sulle spalle potrebbe votare per la Lincoln Futura ovviamente completamente rivista e personalizzata che ha accompagnato le avventure del Batman di Adam West nella celebre serie televisiva andata in onda negli anni ’60. Se siete tra quelli che la preferiscono, c’è un’opportunità per potersela portare a casa. Infatti, su Catawiki è disponibile all’asta un riproduzione di questa Batmobile utilizzata da Adam West durante gli eventi promozionali dedicati. Per i collezionisti e gli appassionati del Cavaliere Oscuro, un pezzo davvero unico.

PERFETTAMENTE FUNZIONANTE

Nello specifico, questa Batmobile è stata realizzata partendo da una Lincoln Continental del 1973 ed è stata esposta in tutto il mondo durante eventi dedicati a Batman a cui a volte era presente lo stesso Adam West. L’auto presenta numerosi dettagli e accessori ispirati alla vettura utilizzata per le riprese. Aspetto importante, è completamente funzionante e di recente ha effettuato anche un intervento di manutenzione.



Sotto al cofano troviamo il motore originale V8 di 7,5 litri (208 CV) abbinato ad un cambio automatico a 3 rapporti. Il sottoscocca presenta solo leggere tracce di ossidazione superficiale, mentre gli interni sono ben conservati. Il design è fedele alla Batmobile del 1966 della serie TV e la vettura è accompagnata da documenti di immatricolazione britannici che ne attestano lo storico. Questo esemplare è stato esposto anche al London Motor Museum. Oggi, l’attuale proprietario è un italiano. La Batmobile si trova a Firenze.

PREZZO DELL’ASTA

Quanto servirà per portarsela a casa? Attualmente la stima è di un valore attorno agli 80 mila euro. Per avere la possibilità di aggiudicarsi questa iconica Batmobile, è possibile partecipare all’asta su Catawiki dall’8 al 24 agosto 2025, senza prezzo di riserva.



Questa riproduzione della Batmobile è direttamente legata ad Adam West e agli eventi pubblici dell’epoca d’oro della serie TV di Batman, fattore che la rende un vero oggetto da collezione. È una delle pochissime repliche della Batmobile costruite in Europa, e ha un valore culturale unico per via del suo legame con lo show televisivo. Un’occasione imperdibile per i collezionisti di auto classiche.

Così si è espresso Franco Vigorito, esperto di auto d’epoca di Catawiki.