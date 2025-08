IAA Mobility 2025: a Monaco torna Mini con due showcar

In occasione dell’IAA Mobility di Monaco, dal 9 al 14 settembre, Mini si prepara a trasformare la città nel suo palcoscenico in due location chiave: un affascinante Open Space a Max-Joseph-Platz e una presenza centrale del marchio nel Mini Pavillon a Lenbachplatz, dove sarà presentata la filosofia del marchio britannico al più grande evento mondiale dedicato alla mobilità. Il momento clou sarà rappresentato dalla prima mondiale di due esclusivi showcar della serie JCW, frutto di un’entusiasmante collaborazione.

MINI PAVILLON

E’ noto a tutti come il marchio Mini siae, a testimoniarlo, non è solo il recente successo alla 24 ore del Nurburgring, ma tutta la filosofia del brand. In occasione dell’IAA, Mini celebra quindi la prima mondiale di due esclusivi showcars John Cooper Works, nati da una collaborazione ispirata.

Per tutta la durata dell’evento, i modelli verranno messi in scena in un particolare allestimento. Gli showcars, che fondono la passione per le corse con lo spirito di un lifestyle brand di fama mondiale, saranno esposti a Lenbachplatz. Per questa occasione, il Mini Pavillon verrà ampiamente ristrutturato e dedicato interamente al marchio John Cooper Works.

MINI OPEN SPACE

Con la presenza di Mini all’Open Space viene poi portato il vivace centro di Londra nella raffinatanel cuore storico di Monaco. Un allestimento scenografico ricrea il cuore della capitale britannica e presenta laincluso il suo inconfondibile humour, visibile in tutti i suoi dettagli.

Il focus dell’Open Space, che gode di uno sfondo magnifico con il Bayerische Staatsoper e il Residenztheater, sarà sui modelli completamente elettrici della famiglia Mini.

I modelli 100% a disposizione per i visitatori saranno tre:

Mini John Cooper Works Electric

Mini Aceman SE

Mini Countryman SE ALL4

L’Open Space sarà anche il luogo di partenza dei test drive in collaborazione con SIXT.

I FAN AL CENTRO DELLA SCENA

Anche quest’anno, gli appassionati del brand avranno un ruolo da protagonisti all’IAA Mobility. Il 13 settembre, in occasione del “Community Day”, i club Mini si ritroveranno per un’entusiasmante carovana a bordo delle loro vetture. Il tour prenderà il via da Gut Kaltenbrunn, sulle sponde del Lago Tegernsee, per poi attraversare Monaco e concludersi con un evento speciale press il Mini Pavillon: una serata all’insegna della musica, di un BBQ conviviale e del dialogo diretto con la community.

UN PUNTO DI INCONRTO SULLA MOBILITA’

IAA Summit

IAA Conference

IAA Open Space

IAA Experience

L’International Motor Show (IAA) è tra lee rappresenta, ogni due anni, una piattaforma di scambio e confronto per costruttori, media e appassionati, con un focus su mobilità, innovazione e tecnologia.L’edizione IAA Mobility 2025, organizzata sotto il motto “It’s All About Mobility", si articola in quattro format distinti:

Anche questa volta Mini sarà presente con il suo iconico Mini Pavillon a Lenbachplatz, dove porterà tutto il suo spirito innovativo. All’edizione 2023, sempre tenutasi a Monaco, l’evento ha registrato oltre 500.000 visitatori.