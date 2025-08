Ponte sullo Stretto di Messina, approvato il progetto definitivo. Salvini: giornata storica

Alla fine è arrivata la fumata bianca. Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è stato approvato. Il CIPESS, cioè il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha dato semaforo verde al progetto definitivo che comprende un’articolata documentazione presentata dal ministero delle Infrastrutture e trasporti. Di quest’opera infrastrutturale se ne parla da tantissimo tempo e non sono mancate polemiche e tentativi finiti nel nulla. Adesso però ci siamo davvero perché si può partire: il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Ovviamente c’è grande soddisfazione da parte del ministro Matteo Salvini che parla di “giornata storica“.

Ok al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. Insieme scriviamo la storia, con un’opera che farà bene all’Italia da Sud a Nord. pic.twitter.com/MPEIxyTHyc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 6, 2025

UN’OPERA COLOSSALE

Il ministro Salvini si sbilancia affermando che i primi attraversamenti sarebbero previsti tra il 2032 e il 2033. Previsioni sul termine dei lavori a parte, il ministro evidenzia anche un ulteriore aspetto e cioè che si tratterà del ponte a campata unica più lungo al mondo. L’opera sarà fondamentale per risolvere una parte dei problemi del Mezzogiorno e consentirà di dare lavoro a molte persone. Si parla di 120 mila posti di lavoro. Il ponte non servirà solamente per le auto perché il ministro Salvini parla anche di una metropolitana con tre fermate sul fronte messinese che collegheranno studenti, pendolari e turisti.

Per quanto riguarda il via ai lavori manca solamente il semaforo verde della Corte dei Conti ma i cantieri dovrebbero aprire tra settembre ed ottobre. Dunque, manca davvero pochissimo all’inizio di un percorso che arriverà ad unire la Sicilia e la Calabria.

LE POLEMICHE

Il Ponte sullo Stretto di Messina è sempre stato una fonte di moltissime polemiche e già dopo l’approvazione del progetto da parte del CIPESS sono arrivate le prime reazioni negativa da una parte dell’opposizione. Polemiche che sicuramente non mancheranno anche in futuro vista la natura dell’opera e i suoi costi altissimi (13,5 miliardi di euro).