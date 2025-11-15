Nuova SEAT Ibiza 2026, interni e bagagliaio del restyling: ecco cosa cambia

SEAT Ibiza ha ricevuto da poco un restyling (qui la nostra prova) che ha introdotto diverse novità sia per gli esterni e sia per gli interni. Un aggiornamento che ha permesso alla compatta spagnola di rifarsi il look per poter continuare a competere su di un mercato sempre più competitivo. Il nuovo modello si può già ordinare con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. Con il facelift è migliorata anche la dotazione e quindi andiamo a vedere più da vicino il nuovo abitacolo della SEAT Ibiza 2026.

SEAT IBIZA 2026: LA PLANCIA

La casa automobilistica spagnola ha lavorato per migliorare la qualità percepita degli interni, introducendo nuovi materiali e finiture. Per esempio, troviamo una nuova finitura nera per il cielo dell’abitacolo in abbinamento a sedili in tessuto goffrato, pannelli porta in tessuto e materiali più morbidi al tocco, in particolare le plastiche superiori della plancia. Tra gli optional, per la nuova SEAT Ibiza è previsto anche il tetto panoramico in vetro che accentua la sensazione di spazio a bordo. C’è anche un nuovo volante rivestito in pelle traforata. SEAT ha reso disponibili le cornici a LED delle bocchette di aerazione laterali in nuove tonalità: Fresh Mint per l’allestimento Style, e Silver Metallic per la versione FR. Per chi predilige la sportività, la casa automobilistica propone per l’allestimento FR, sedili sportivi a guscio, che offrono maggiore supporto laterale.

Parlando strettamente della plancia, dietro al volante multifunzione troviamo il quadro strumenti digitale da 8 o 10,25 pollici a seconda dell’allestimento. Al centro della plancia è invece collocato il display del sistema infotainment che può essere da 8,25 pollici o da 9,2 pollici (a seconda della versione scelta). L’infotainment è stato aggiornato nella grafica per migliorarne l’usabilità. Inoltre, l’interazione è stata resa più fluida. Per la gestione del climatizzatore sono presenti dei comodi tasti fisici, mentre le versioni della nuova Ibiza 2026 dotate del cambio automatico dispongono del selettore della trasmissione sul tunnel centrale.

BAGAGLIAIO

Il bagagliaio offre una capacità di 355 litri. Presenti un doppio fondo e 4 ganci in metallo che aggiungono versatilità. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può contare su di una capacità di oltre 1.100 litri.