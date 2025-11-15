Locauto offre sconti immediati fino al 20% sul noleggio auto

La compagnia di autonoleggio italiana Locauto offre fino al 20% di sconto sul noleggio auto e furgoni agli utenti che aderiscono al programma fedeltà MyLocauto Friends, tramite il quale è possibile beneficiare di vantaggi esclusivi. Maggiore è il numero di noleggi effettuati, più alto sarà lo sconto che si otterrà al momento di effettuare una nuova prenotazione.

A questo proposito confermiamo che l’iscrizione al programma MyLocauto Friends avviene tramite la sezione dedicata presente all’interno di MyLocauto, l’area riservata dove gli utenti possono gestire la loro prenotazione. Sia MyLocauto che MyLocauto Friends sono due servizi 100% gratuiti.

Come funziona il programma fedeltà MyLocauto Friends

Prima di tutto, come spiegato qui sopra, per l’iscrizione gratuita a MyLocauto Friends occorre essere registrati a MyLocauto. Una volta completata la registrazione è sufficiente entrare nella sezione dedicata MyLocauto Friends e completare l’adesione.

In base poi allo storico noleggi, Locauto assegna in automatico un livello di fedeltà a ciascun utente registrato. I livelli previsti all’interno del programma MyLocauto Friends sono Beginner, Enthusiast ed Expert:

da 0 a 3 noleggi viene assegnato il livello Beginner

da 4 a 6 noleggi si ottiene invece il livello Enthusiast

dopo 6 noleggi, infine, si arriva al livello Expert

Come anticipato nell’introduzione, in base al livello di fedeltà si beneficia di un determinato sconto e di altri vantaggi esclusivi. Prendendo come riferimento soltanto gli sconti, la situazione è la seguente:

10% di sconto su tariffe standard orarie e giornaliere per gli utenti Beginner

15% di sconto su tariffe standard orarie e giornaliere per gli utenti Enthusiast

20% di sconto su tariffe standard orarie e giornaliere per gli utenti Expert

Locauto sottolinea infine che il sistema alla base del programma di fedeltà conteggia il numero di noleggi effettuati da ciascun utente registrato nei 365 giorni precedenti alla data di riferimento. Maggiori informazioni sono disponibili visitando la pagina dedicata del sito Locauto.