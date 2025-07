Nuovi incentivi auto elettriche, ci siamo quasi: si parte a settembre. Ecco i dettagli

Che fine hanno fatto i nuovi incentivi per le auto elettriche annunciati a maggio dal Governo? Sul piatto ci sono quasi 600 milioni di euro avanzati dal programma di incentivazione per le colonnine di ricarica previsto dal Pnrr. Finalmente, ci sono buone notizie anche se bisognerà attendere ancora un po’. Il nuovo Ecobonus 2025 infatti scatterà a settembre e attualmente si sta lavorando ad un decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi. Questo è quanto ha raccontato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante un question time alla Camera.

BONUS FINO A 11 MILA EURO O 20 MILA EURO PER LE IMPRESE

Tra i soggetti beneficiari degli incentivi, vi sono sia le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, ossia le città insieme alle relative aree di pendolarismo, per l’acquisto di veicoli privati elettrici della categoria M1, sia le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2.

Il ministro Fratin ha approfittato anche per anticipare alcuni dettagli deiper le auto elettriche. L’obiettivo finale è quello di riuscire aentro il 30 giugno 2026, quando il nuovo Ecobonus terminerà.

E in termini economici, quanto potrà valere l’Ecobonus? Il ministro spiega che l’importo degli incentivi previsti è pari a un massimo di 11 mila euro, per i privati con Isee inferiore o pari a 30 mila euro, oppure a un massimo di 9 mila euro, per Isee compreso tra i 30 e i 40 mila euro. Per le microimprese, è invece coperto fino al 30% del prezzo di acquisto, con un massimale di 20 mila euro per veicolo nuovo. Ovviamente, per poter accedere agli incentivi è necessaria la rottamazione di un vecchio veicolo.

Per facilitare l’accesso, verrà altresì allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall’altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate.

Insomma, è in arrivo un decreto ministeriale con tutti i dettagli. A quel punto potremo capire bene tutte le specifiche dei nuovi incentivi per le auto elettriche. Se non ci saranno ritardi, l’Ecobonus partirà a settembre.