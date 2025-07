Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar arriva nelle mani di Valtteri Bottas

Alfa Romeo 33 Stradale è un vero gioiello, una supercar che racchiude il DNA della casa del Biscione. Per il suo sviluppo, la casa automobilistica si era affidata alla collaborazione del pilota di Formula 1 Valtteri Bottas che all’epoca correva per l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN, mentre oggi è terzo pilota Mercedes. Il pilota finlandese non solo è stato molto importante per la messa a punto della 33 Stradale ma è anche tra i 33 fortunati che avranno la possibilità di metterla nel garage di casa. Nella giornata di oggi, infatti, la casa automobilistica ha annunciato di aver consegnato un esemplare della supercar a Bottas.

L’annuncio è stato condiviso attraverso i canali social ufficiali di Alfa Romeo contestualmente ad alcune foto in cui si vedi il pilota posare vicino alla sua vettura.

ESMPLARE ESCLUSIVO

Alfa Romeo parla di un modello unico, personalizzato direttamente da Bottas. Del resto, annunciando la sua nuova supercar, la Casa del Biscione raccontò di aver creato “Bottega” Alfa Romeo dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno incontrano i 33 proprietari per decidere insieme la configurazione ideale, esattamente come avveniva nelle botteghe artigianali. Dunque, ogni singolo esemplare è stato personalizzato secondo i gusti del suo proprietario. I dettagli precisi ovviamente non ci sono ma da quello che possiamo vedere la nuova 33 Stradale di Bottas è di colore rosso e presenta cerchi in nero lucido con elementi dorati. Il pilota e la sua nuova supercar sono già stati visti girare per le strade del Principato di Monaco dove l’auto è stata effettivamente consegnata al pilota finlandese.

MOTORE V6

Ricordiamo che Alfa Romeo 33 Stradale nasce sulla base della Maserati MC20 e quindi troviamo il motore V6 biturbo “Nettuno” di 3 litri in grado di arrivare ad erogare 620 CV, abbinato ad un cambio DCT a 8 rapporti. Velocità massima di 333 km/h e da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. In alternativa, la supercar si può avere con un powertrain elettrico da 750 CV e con un’autonomia di circa 450 km. Non sappiamo, però, quanti clienti abbiano richiesto la versione BEV. Complessivamente, comunque, della supercar italiana ne saranno prodotti solamente 33 esemplari. Ovviamente, il modello di Bottas dispone del V6.