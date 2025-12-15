Due accessori in offerta per tenere in ordine l’auto e migliorare la guida

Passiamo così tanto tempo in macchina che l’abitacolo delle nostre auto sono spesso diventati dei piccoli salotti dove teniamo un po’ di tutto. Con il rischio di avere tante cose in disordine sparse tra sedili, tasche laterali e bauletto portaoggetti. Così come in casa anche in macchina lo spazio non è mai abbastanza, ecco perché è importante trovare valide soluzioni.

Aggiungere spazio e comodità

Questo portaoggetti laterale, in offerta su eBay a meno di 15€, è un contenitore rigido progettato per essere inserito nella fessura tra sedile e tunnel centrale. È realizzato in materiale EVA, una schiuma flessibile e resistente usata anche per accessori sportivi. La sua funzione è semplice ma efficace.

Raccoglie infatti gli oggetti di uso frequente come monete, carte o smartphone e impedisce che scivolino sotto il sedile o in zone difficili da raggiungere. Il bordo sagomato permette di inserirlo con discrezione, mentre la parte superiore resta visibile e facilmente accessibile.

Un’alternativa che unisce spazio e comodità è il bracciolo universale con vano portaoggetti. In offerta a meno di 25€, è pensato per tutte quelle auto sprovviste di questo componente. L’elemento centrale ospita uno scomparto per oggetti personali e una parte superiore scorrevole che può fungere da piano d’appoggio.

L’altezza può essere regolata per adattarsi all’abitacolo e alla guida dell’automobilista. Uno strumento ottimo per aumentare lo spazio all’interno dell’abitacolo e per guidare, soprattutto nei viaggi più lunghi, con maggiore comodità.