Novità Xpeng 2026, i nuovi modelli in arrivo

Xpeng sta portando avanti un ambizioso piano di crescita in Europa che prevede anche la produzione delle sue vetture per questo mercato all’interno dell’impianto di Magna Steyr in Austria. La casa automobilistica cinese è presente da un po’ di tempo anche in Italia, commercializzata da ATFlow. Il 2026 sarà un anno molto importante perché Xpeng inizierà a consegnare i nuovi Model Year 2026 dei suoi più recenti modelli elettrici commercializzati nel Vecchio Continente. Dunque, cosa possiamo aspettarci per l’anno in corso? Ecco cosa sta arrivando, almeno stando alle informazioni che abbiamo fino a questo momento.

XPENG G6 2026

Xpeng G6 si è aggiornata da poco con il Model Year 2026. Diverse le novità, tutte interessanti. Il SUV Coupé elettrico misura 4.758 mm in lunghezza (5 mm più lunga del precedente Model year), 1.920 mm in larghezza e 1.650 mm in altezza, con un passo di 2.890 mm. Il nuovo modello (qui la nostra prova) introduce un frontale X-BOT Face design full-LED side-to-side, un posteriore con profilo rialzato “a coda d’anatra” e spoiler ridisegnato, nuovo design dei cerchi in lega da 20 pollici, una nuova colorazione esterna Stellar Purple e l’esclusiva Black Edition dedicata solamente alla versione top di gamma AWD Performance.

Salendo a bordo troviamo interni dallo stile minimalista. Ovviamente non manca la tecnologia con la strumentazione digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment con display da 156 pollici. Xpeng G6 2026 poggia sempre su di una piattaforma che dispone di un’architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. La gamma del SUV cinese è composta da diverse versioni, tutte con batterie LFP: la G6 RWD Standard Range utilizza una batteria da 68,5 kWh, mentre le G6 RWD Long Range e G6 AWD Performance adottano una batteria da 80,8 kWh. Xpeng G6 2026 raggiunge valori di ricarica davvero notevoli: fino a 382 kW di picco per la batteria da 68,5 kWh e fino a 451 kW per la batteria da 80,8 kWh.

L’autonomia nel ciclo WLTP è di 480 km per la G6 RWD Standard Range (470 km con cerchi da 20 pollici), 525 km per la G6 RWD Long Range e 510 km per la G6 AWD Performance. La potenza del motore nelle versioni RWD varia da 185 a 218 kW, mentre la G6 AWD Performance sviluppa una potenza complessiva fino a 358 kW con una coppia massima di 660 Nm (220 Nm all’anteriore e 440 Nm al posteriore). Le prestazioni? La G6 RWD Standard Range scatta da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, la G6 RWD Long Range in 6,7 secondi, mentre la G6 AWD Performance ferma il cronometro a soli 4,1 secondi. La velocità massima per tutte le varianti è di 202 km/h. Si parte da 42.690 euro in Italia, più 980 euro di messa su strada per un totale chiavi in mano di 43.670 euro.

XPENG G9 2026

Novità interessanti per Xpeng G9 2026 grazie al nuovo Model Year. Il SUV (qui la nostra prova) misura 4.891 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.680 mm altezza (1.670 mm con sospensioni ad aria su AWD Performance), con un passo di 2.998 mm. Con l’ultimo aggiornamento, il sistema di accesso si evolve con l’introduzione della nuova chiave fisica UWB (Ultra-Wideband). Inoltre, arriva anche la chiave NFC contactless, che consente di sbloccare il veicolo semplicemente avvicinandola al montante B e di avviarlo appoggiandola sul lettore interno. Stile minimalista per l’abitacolo e fino a 3 schermi a dominare la plancia (strumentazione, infotainment e display per il conducente).

Xpeng G9 2026 può contare su di una piattaforma che supporta un’architettura a 800 V che consente ricariche ad altissima potenza. Tra le novità del powertrain, c’è una nuova batteria al litio ferro fosfato (LFP) con capacità da 80,3 kWh per G9 RWD Standard Range e da 94,6 kWh per G9 RWD Long Range e G9 AWD Performance. Ricarica record o quasi. In corrente continua si può rifornire fino a 445 kW di picco con la batteria più piccola e fino a 525 kW con l’accumulatore di maggiore capacità.

Sono 3 le varianti del SUV elettrico per l’Italia. La prima, Xpeng G9 RWD Standard Range: batteria LFP da 80,3 kWh che garantisce un’autonomia WLTP di 502 km. Motore elettrico da 351 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,4 secondi con velocità massima di 200 km/h. Xpeng G9 RWD Long Range: batteria LFP da 94,6 kWh che permette di percorrere fino a 585 km con un ciclo WLTP. Motore elettrico da 351 CV. Le prestazioni rimangono invariate con accelerazione 0-100 km/h in 6,4 secondi e velocità massima di 200 km/h. Xpeng G9 AWD Performance: batteria LFP da 94,6 kWh e autonomia WLTP di 540 km. Doppio motore da 576 CV. Accelerazione 0-100 km/h in soli 3,9 secondi e velocità massima di 200 km/h.

I prezzi in Italia della nuova Xpeng G9 2026 partono da 63.170 euro.

XPENG P7+

Ha fatto il suo debutto europeo al Salone di Bruxelles 2026. La nuova Xpeng P7+ misura 5.056 mm lunghezza x 1.937 mm larghezza x 1.512 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 573 litri ma si può salire a 1.931 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Salendo a bordo troviamo un ambiente dallo stile minimalista, con pulsanti fisici davvero ridotti al minimo. Dietro al volante è presente uno schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale, mentre la plancia è dominata da un display da 15,6 pollici del sistema infotainment, che può contare su di un chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Anche per i posti posteriori c’è un display da 8 pollici che permetterà di poter accedere ad alcune impostazioni della vettura.

La nuova berlina elettrica si potrà avere in 3 varianti differenti. Ci sono due versioni dotate di un singolo motore e della trazione posteriore, entrambe con una potenza da 180 kW. Batteria da 61,7 kWh sulla Standard per 455 km di autonomia WLTP e da 74,9 kWh per la Long Range che offre 530 km di autonomia. Al vertice della gamma c’è poi la Performance con doppio motore (230 kW + 140 kW) che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Batteria da 74,9 kWh e autonomia di 500 km. Grazie ad un’architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Con la batteria di maggiore capacità si può arrivare a ricaricare con potenze di picco di oltre 450 kW. Il prezzo di partenza indicativo per il nostro Paese è di 44.900 euro.