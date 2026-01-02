Nero Ventos: ecco la creazione di Mansory su base Ferrari 12Cilindri

Non tutti potranno apprezzarlo ma è successo: Mansory ha messo le mani su una Ferrari 12Cilindri – che abbiamo recentemente provato – riempiendola di fibra di carbonio e modifiche esterne.

Si chiama Nero Ventos che tradotto dallo spagnolo significa “Venti Neri" ed è un esemplare di Ferrari 12Cilindri che è stata stravolta completamente con una carrozzeria unica in fibra di carbonio forgiata, estesa e di colore nero.

Sono stati poi aggiunti uno splitter anteriore più aggressivo, un paraurti completamente rivisto e una striscia in fibra di carbonio che corre per tutta la vettura integrando anche il tricolore italiano, dividendo l’auto in due.

Inutile dire che anche le minigonne laterali, i parafanghi anteriori e i montanti sono stati rivisti con l’aggiunta di parecchia fibra di carbonio forgiata e, come se non bastasse, Mansory ha aggiunto un grande diffusore posteriore per migliorare l’aerodinamica del veicolo e ridurre la resistenza. Il colore della carrozzeria è un minaccioso nero opaco e la presenza di grandi cerchi VF.5 in alluminio forgiato leggero conferisce ancora più cattiveria.

Il team Mansory non ha risparmiato l’abitacolo che ora vede un largo impiego di fibra di carbonio, Alcantara nera e inserti gialli a contrasto per enfatizzare l’anima sportiva.

Come spesso accade è stato toccato anche il sistema propulsivo. Come è possibile immaginare dal suo nome, la Ferrari 12Cilindri viene spinta da un V12 aspirato da 6,5 litri capace di erogare 830 CV e 678 Nm di coppia ma, con le modifiche del tuner, è stato possibile raggiungere 855 CV di potenza e 730 Nm di coppia. Di serie la 12Cilindri scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e tocca una velocità di punta oltre i 340 km/h ma sembrerebbe che con le modifiche sia stato limato circa un decimo nello 0-100 km/h.

Secondo quanto riportato da Mansory è possibile applicare questo pacchetto anche per la versione Spider della 12Cilindri ma saranno solo 3 gli esemplari costruiti della Nero Ventos, chiudendo il progetto e rendendola un oggetto da collezione molto esclusivo.

La società di tuning sta vendendo questo esemplare Coupé ma non ci sono informazioni precise sul prezzo. Se si pensa però che una Ferrari 12Cilindri parte da €395.000 in versione Coupé e €435.000 in versione Spider, non ci sarebbe nulla di sorprendente nel sapere che una Nero Ventos possa superare il mezzo milione di euro.