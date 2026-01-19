Ferrari 12Cilindri Tailor Made: un capolavoro artigianale. Arte, sound e design in un’unica supercar

Ferrari ci ha abituati a saper creare davvero opere uniche. Un ulteriore esempio arriva da una nuova one-off della Ferrari 12Cilindri, frutto del programma di personalizzazione Tailor Made. Questa supercar nasce dalla collaborazione tra il Centro Stile Ferrari, un gruppo di artisti sudcoreani e COOL HUNTING, una testata statunitense che si occupa di design e tecnologia. La supercar è ispirata all’eccellenza artigianale sudcoreana e all’innovazione d’avanguardia e dimostra ancora una volta quanto il Cavallino Rampante sia in grado di tradurre in realtà anche i progetti più complessi.

UN LUNGO LAVORO PER UN’AUTO DAVVERO ESCLUSIVA

Già perché questa esclusiva Ferrari 12Cilindri Tailor Made è frutto di un percorso durato ben 2 anni. I team coinvolti hanno lavorato dai tre continenti per “armonizzare l’ingegneria e il design Ferrari con il fervore artistico e culturale della moderna Corea del Sud“. La supercar si caratterizza per disporre di una speciale tinta esterna iridescente chiamata Yoonseul, che passa dal verde al viola, con riflessi blu. Colore ispirato alle ceramiche celadon, ai riflessi del sole sul mare e all’energia cosmopolita di Seul. Realizzata appositamente per questa vettura, la nuova colorazione sarà resa disponibile in futuro anche ad altri clienti del programma Tailor Made. Diversi artisti hanno dato il loro contributo per personalizzare la Ferrari 12Cilindri e renderla davvero unica.

Daehye Jeong, artista tessile e vincitrice del Loewe Foundation Craft Prize, ha arricchito l’abitacolo con una speciale tecnica di tessitura manuale, la cui raffinatezza si esprime attraverso un nuovo tessuto 3D sviluppato da un’azienda sudcoreana, la serigrafia del tetto in vetro e il crine di cavallo mongolo intrecciato a mano per il cruscotto. L’artista Hyunhee Kim ha applicato invece il suo stile basato sulla semitrasparenza a dettagli come gli Scudetti, i simboli della Scudera Ferrari, e perfino il tunnel centrale per creare un’atmosfera immersiva. C’è poi l’uso misurato del colore bianco che, grazie alle abilità di TaeHyun Lee e alle sue ricerche sulle tecniche di laccatura, stratificazione e lavorazione delle superfici, riveste elementi interni ed esterni come le pinze dei freni e i paddle del cambio.

Il motore V12 è il baricentro di questa supercar di Ferrari. Per tale motivo, gli artisti sonori GRAYCODE e jiiiiin hanno “trasformato" il sound del motore in un motivo grafico visibile lungo la parte centrale del cofano.