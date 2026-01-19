La SC01 sta per arrivare: ecco le prime immagini dell'elettrica sportiva da 1.400 kg

Dopo una fuga di immagini non ufficiali, realizzate durante le attività di sviluppo in corso in Italia, SC01 Europe conferma ufficialmente la produzione e la commercializzazione della SC01 per il mercato europeo, con un’idea di base chiara e fondamentale: produrre una vera elettrica sportiva dal peso inferiore ai 1.400 kg.

In Cina questo progetto nasce come concept che porta avanti l’idea di una sportiva pura progettata per unire il patrimonio del passato, che incarna una forte tradizione legata ai motori termici, con le potenzialità prestazionali di quello che, ad oggi, la propulsione elettrica è in grado di offrire.

Ancora non si conoscono la maggior parte delle specifiche tecniche di questa vettura ma sappiamo che sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi, la trazione sarà integrale con possibilità di scegliere la ripartizione della coppia tra asse anteriore e posteriore e il peso, come anticipato, dovrebbe essere contenuto: sotto ai 1.400 kg.

PRODOTTA IN ITALIA E VENDUTA IN EUROPA

La versione di SC01 che si prepara ad approdare nel Vecchio Continente è oggetto di un percorso di sviluppo dedicato e tecnicamente indipendente. La produzione della SC01 è affidata al Bel Paese e verrà commercializzata in mercati europei selezionati, ma ancora non si sa se la vedremo nelle strade italiane. In Europa il programma della validazione dei prototipi è iniziato a gennaio 2025 e si trova ora nella fase conclusiva e, secondo le prime indiscrezioni, la vettura verrà prodotta in soli 1.000 esemplari.

Poche informazioni quindi sulla nuova sportiva elettrica ma ci si prepara a scoprire di più con l’appuntamento fissato dall’azienda stessa il 22 gennaio 2026, quando andrà in onda il primo teaser della vettura.