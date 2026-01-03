Tesla perde la corona: BYD diventa il primo costruttore di auto elettriche

Il 2025 è stato un anno molto complesso per Tesla alle prese con i problemi del suo CEO Elon Musk e con un ulteriore calo delle vendite. L’anno è finito e numeri alla mano la casa automobilistica americana ha ceduto la corona di principale produttore mondiale di auto elettriche a BYD. Entrambi i produttori hanno infatti comunicato i dati delle vendite del 2025 e quindi la situazione è assolutamente chiara.

IL SORPASSO DI BYD

Nell’ultimo trimestre del 2025, Tesla ha consegnato complessivamente 418.227 veicoli, pari ad un calo di oltre il 15%. Guardando all’intero 2025, l’azienda di Elon Musk ha consegnato 1.636.129 vetture pari ad una flessione di oltre l’8%. La casa automobilistica aveva comunque previsto un calo delle vendite anche a seguito dell’eliminazione del credito d’imposta voluta dall’Amministrazione Trump. A riprova, il picco delle vendite dell’anno è stato registrato nel terzo trimestre, proprio in concomitanza con la fine degli incentivi. Sul fronte opposto c’è BYD che continua a crescere e nell’intero 2025 ha consegnato 2.254.714 auto elettriche pari ad un aumento del 27,9% rispetto al 2024.

Ricordiamo che tra elettriche, Plug-in e veicoli commerciali, la casa automobilistica cinese ha venduto poco più di 4,6 milioni dei veicoli lo scorso anno. Insomma, i numeri sono molto chiari e BYD è diventato nel 2025 il primo costruttore di auto elettriche al mondo. Il risultato non è comunque una sorpresa dato che nel corso dell’anno la casa automobilistica cinese aveva accumulato un vantaggio sempre maggiore. Semplicemente, con i dati finali dell’anno viene certificato un risultato oramai chiaro da mesi.

Tesla è adesso chiamata ad invertire questa tendenza negativa dato che il 2025 è il secondo anno consecutivo con vendite in calo. La casa automobilistica ha da poco lanciato le versioni “Standard" di Model Y e Model 3 ma è ancora tutto da capire il reale gradimento da parte della clientela. Verso la fine del mese di gennaio, Tesla presenterà i dati finanziari del quarto trimestre del 2025 e quindi potrebbe essere l’occasione giusta per annunciare qualche novità per il 2026.