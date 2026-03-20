Vespa Primavera 2026, l'icona si evolve senza tradire le sue origini

Quando arriva una nuova Vespa, difficilmente passa inosservata. Non è solo una novità di prodotto. C’è sempre quel qualcosa in più. Un legame con quello che Vespa rappresenta da anni nelle città. E anche le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S 2026 si muovono in questa direzione. Non c’è nessuna rivoluzione, va detto. Ma una serie di interventi mirati che aggiornano il modello senza snaturarlo. Cambia qualcosa ma l’idea di fondo resta quella di sempre.

Un’identità che non invecchia

Nata alla fine degli anni ’60, la Primavera aveva già allora il compito di parlare ai più giovani, con linee snelle, dimensioni contenute e una guida immediata. Oggi quella stessa anima sembra essere rimasta intatta. Le versioni 2026 non snaturano, bensì affinano ciò che già funzionava. Quindi leggerezza, praticità e un design che continua a essere riconoscibile al primo sguardo. Anche la Sprint S si muove nella stessa direzione. Certo, con un carattere più sportivo ma sempre dentro i confini stilistici tipici di Vespa.

Dettagli estetici che fanno la differenza

Le novità più evidenti? Si notano nei particolari. Occhi puntati quindi sui nuovi cerchi da 12 pollici, con disegno a cinque razze sdoppiate. Un dettaglio che da subito un’idea più dinamica, meno statica rispetto al passato. Sulla Sprint S compare invece una nuova griglia laterale a cinque feritoie. Un richiamo esplicito alle versioni più sportive.

Piccoli interventi, ma studiati. La cresta sul parafango della Primavera viene ridisegnata, la “cravatta” centrale diventa più filante e la sella adotta materiali aggiornati. Torna anche il gancio sotto il manubrio (dettaglio quasi dimenticato) che nella vita quotidiana fa ancora la differenza.

Più sicurezza, senza compromessi

Sul fronte tecnico arriva una novità importante, probabilmente una delle più rilevanti degli ultimi anni per questi modelli. Parliamo del doppio freno a disco. Anche al posteriore, dove tradizionalmente si trovava il tamburo, ora c’è un disco in acciaio da 220 mm con pinza a doppio pistoncino. Ed è abbinato al sistema ABS già presente. Il risultato è una frenata più decisa e controllabile.

Tecnologia più presente, ma discreta

La tecnologia entra… senza invadere. Il sistema keyless permette di avviare il motore senza inserire la chiave. Mentre la stessa chiave gestisce apertura sella e riconoscimento a distanza, utile nei parcheggi affollati. Situazione fin troppo comune nelle città.

Anche il nuovo cruscotto segue questa filosofia: mantiene linee classiche, ma integra un display Full LCD. Tutto è digitale, dalle informazioni di viaggio alla gestione dello smartphone tramite Vespa MIA. Nella versione Primavera Tech si alza ulteriormente il livello con un display TFT a colori da 5 pollici, tra i più completi nella categoria.

Motori per ogni esigenza

La gamma resta ampia e, in un certo senso, coerente con i tempi. Da una parte i motori termici . Quindi i 4 tempi con iniezione elettronica, nelle versioni 50, 125 e 150 cc. Dall’altra le varianti elettriche.

Queste ultime arrivano sia in versione ciclomotore, limitata a 45 km/h, sia in configurazione più performante, disponibile sulla Primavera Tech. Interessante la scelta delle batterie rimovibili sui modelli Moped: una soluzione pratica, soprattutto per chi non ha un punto di ricarica diretto. È un doppio binario che permette a Vespa di non abbandonare il passato, ma nemmeno di ignorare il futuro.

Colori, personalità e accessori

Identità visiva per Vespa è sempre una parola d’ordine. E le nuove colorazioni lo confermano. Dai classici Bianco Innocente e Nero Convinto fino a tonalità più moderne come Verde Ribelle o Beige Avvolgente, ampliano ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

La Primavera punta su eleganza e finiture cromate, mentre la Sprint S preferisce dettagli più grintosi, spesso in nero opaco o lucido. La versione Tech, invece, si distingue con tinte opache più sofisticate.

A completare il quadro c’è una gamma accessori sempre più ampia: parabrezza, portapacchi, bauletti, ma anche nuove protezioni perimetrali ridisegnate, più sottili e integrate. Elementi che non servono solo a proteggere, ma anche a caratterizzare.

Listino prezzi

E sul fronte prezzi? La strategia resta in linea con il posizionamento premium del marchio. La Vespa Primavera parte da 4.250 euro per la 50 cc, salendo a 5.350 euro per la 125 e 5.450 euro per la 150. Mentre la Sprint S si colloca leggermente più in alto: 4.450 euro per la 50 cc, 5.550 euro per la 125 e 5.650 euro per la 150.

Non sono cifre popolari, ma nemmeno sorprendenti. Vespa, del resto, non ha mai giocato la partita del prezzo. Qui si paga anche (e forse soprattutto) ciò che non si vede. Il valore simbolico, la riconoscibilità, l’idea stessa di possedere qualcosa di unico.