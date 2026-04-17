Aprilia X 250TH: sold out in 14 giorni, una moto da collezione unica

Il rombo di una MotoGP che incontra il fascino della storia americana. È questa la ricetta che ha permesso alla nuova Aprilia X 250TH di polverizzare ogni record di vendita. Presentata lo scorso 27 marzo durante il Gran Premio degli Stati Uniti, l’ultima nata della casa di Noale ha impiegato solo 14 giorni per esaurire la produzione limitata di 30 esemplari, replicando lo strepitoso successo già ottenuto dalla precedente RSV4 X-GP.

Una livrea per celebrare la storia e l’indipendenza

La X 250TH sfoggia la spettacolare livrea “Stars and Stripes”, un omaggio visivo alla bandiera statunitense creato per celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza (4 luglio 1776). Ma sotto i colori celebrativi batte un cuore tecnologico che parla la lingua dei prototipi da corsa.

Questa moto rappresenta infatti il ponte definitivo tra la produzione di serie e i cordoli del Motomondiale. È attualmente l’unica moto al mondo disponibile sul mercato equipaggiata con freni carbon-carbon. Parliamo della la medesima tecnologia utilizzata dai piloti nella classe regina. Grazie a questa eccellenza, il feeling in staccata si avvicina incredibilmente a quello sperimentato da campioni come Marco Bezzecchi e Jorge Martín sulle loro RS-GP ufficiali.

Dalle piste al garage

Il DNA racing si riflette anche nelle scelte aerodinamiche, con l’introduzione delle seat wings di ultima generazione, derivate direttamente dagli studi in galleria del vento del reparto corse. Questa evoluzione conferma la vocazione del brand “X”: trasformare la tecnologia dei prototipi in un’esperienza tangibile (seppur per pochissimi fortunati).

L’entusiasmo attorno al progetto è stato palpabile fin dal weekend di COTA (Circuit of the Americas), dove la pioggia di richieste ha anticipato un successo mediatico senza precedenti. Tra social media e testate internazionali, la X 250TH è diventata immediatamente un oggetto di culto globale, ridefinendo ancora una volta gli standard delle edizioni limitate di altissima gamma.

La sesta generazione della serie X

Con questo ennesimo “sold out" fulmineo, la serie X si conferma come una delle espressioni più esclusive dell’ingegneria italiana. Dal debutto nel 2019 con la RSV4 X, il percorso di Aprilia Racing è stato un crescendo di successi. Dalla Tuono X (2020) alla RSV4 X Trenta (2022), passando per la ex3ma (2024) e la X-GP (2025).

“Il brand ‘X’ si conferma come una delle espressioni più esclusive e desiderabili di Aprilia Racing," commenta l’azienda. “Queste moto sono oggetti da collezione ma anche strumenti per piloti che vogliono vivere un’esperienza di guida il più vicino possibile a quella di una MotoGP.“