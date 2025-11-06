Bentley, il nuovo Urban SUV elettrico sta arrivando. Benzina e ibrido Plug-in ancora a lungo

Il 2026 si preannuncia molto interessante per Bentley. La casa automobilistica inglese ha iniziato la fase di pre-produzione del suo nuovo “Urban SUV elettrico” (così lo chiama il costruttore) che farà il suo debutto verso la fine del prossimo anno, modello molto importante di cui abbiamo già visto diverse foto spia nel corso degli ultimi mesi. Ma non è finita qui perché tra pochi giorni debutterà la nuova Continental GT nella variante Super Sports che poi vedremo sulle strade il prossimo anno.

IL NUOVO URBAN SUV ELETTRICO

La casa automobilistica inglese ha condiviso un teaser in cui si vede il nuovo modello coperto da un telo. Fortunatamente, le foto spia degli ultimi mesi hanno permesso di farci un’idea più chiara di questo SUV elettrico. Bentley non si è limitata a mostrare il teaser ma ha fornito qualche piccolo dettaglio in più. La lunghezza sarà inferiore ai 5 metri e potrà contare su di una ricarica particolarmente rapida dato che secondo la casa automobilistica in meno di 7 minuti potrà recuperare 160 km di autonomia. Non sorprende dato che il nuovo SUV sarà verosimilmente basato sulla piattaforma PPE già utilizzata per diversi modelli del Gruppo Volkswagen tra cui la nuova Porsche Macan elettrica e la futura Porsche Cayenne elettrica. Piattaforma che supporta un’architettura a 800 V.

PLUG-IN FINO AL 2035 (ALMENO)

Bentley non si è limitata a condividere un piccolo aggiornamento sullo sviluppo del SUV elettrico. Infatti, la casa automobilistica ha approfittato dell’occasione per comunicare alcune decisioni che riguardano il suo piano industriale. Infatti, vista l’evoluzione del mercato e le preferenze dei clienti, Bentley continuerà a proporre i modelli ibridi Plug-in almeno fino al 2035, il che significa che il precedente obiettivo di Bentley di essere esclusivamente elettrica entro tale data andrà a cambiare. Inoltre, il costruttore continuerà a proporre ancora per diverso tempo modelli con motore endotermico senza elettrificazione. Anzi, ne arriveranno di nuovi in futuro.