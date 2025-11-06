Lambretta svela Elettra S, a EICMA 2025 debutta il suo primo scooter elettrico

Lambretta protagonista a EICMA 2025 dove ha svelato in anteprima mondiale la nuova Elettra S, il suo primo scooter elettrico completamente sviluppato in casa.

UNA LAMBRETTA ELETTRICA

Questo modello deriva dal concept che era stato presentato sempre a EICMA ma nel 2023.

Elettra S è molto più di uno scooter elettrico, è una dichiarazione di bellezza, potenza e consapevolezza.

Così si è espresso Walter Scheffrahn, Presidente di Lambretta. Sotto alla scocca in acciaio, Lambretta Elettra S integra un motore sincrono a magneti permanenti in grado di erogare 6 kW di picco (4 kW la potenza continua). La velocità massima raggiunge i 90 km/h e a disposizione ci sono le modalità di guida Eco, Normal e Sport. Il tutto è alimentato da una batteria da 4,5 kWh che secondo l’azienda permette un’autonomia fino a 120 km in modalità di guida Eco. Da una presa domestica servono 5 ore e 40 minuti per la ricarica.

Sulla bilancia, Lambretta Elettra S pesa 132 kg. La dotazione tecnica di questo scooter elettrico prevede l’illuminazione Full LED, un display TFT per la strumentazione, forcella anteriore a tirante con doppio ammortizzatore e un monoammortizzatore posteriore. Il lancio sul mercato è atteso per la seconda metà del 2026. Il prezzo? Attorno ai 6.500 euro.

LAMBRETTA J

A EICMA 2025 è stato anche annunciato l’avvio della produzione della nuova Lambretta J ispirata all’omonimo modello del 1964. Presentata lo scorso anno come prototipo, la J debutta ora nella sua versione definitiva, pronta ad arrivare sulle strade nel 2026. Sarà proposta con motori raffreddati a liquido a 4 tempi da 125 cc e 200 cc. La J rappresenterà la porta d’ingresso al mondo Lambretta.

Il lancio sul mercato è previsto per la primavera del 2026, con un prezzo indicativo di partenza di 4.500 euro.