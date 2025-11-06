Prezzi carburanti, diesel ai massimi da agosto: self a 1,648 euro a litro

I prezzi dei carburanti alla pompa continuano lentamente ad aumentare, contestualmente alle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In particolare, il diesel in modalità self service ha raggiunto i massimi dall’11 agosto 2025. Questa tendenza al rialzo sta durando da un po’ e proprio negli ultimi giorni, come avevamo scritto, il Codacons aveva già lanciato l’allarme, ricordando che dal primo gennaio 2026 scatteranno le nuove accise che porteranno il gasolio ad aumentare ulteriormente.

QUANTO COSTA UN PIENO DI BENZINA E DIESEL?

Venendo all’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, la media della benzina self service si è attestata a quota 1,704 euro al litro (+1 millesimo, compagnie 1,710, pompe bianche 1,693). Il diesel self service, invece, è arrivato a 1,648 euro al litro (+3, compagnie 1,654, pompe bianche 1,637). Passando al servito, la media della benzina ha raggiunto 1,845 euro al litro (+1, compagnie 1,887, pompe bianche 1,764), mentre quella del diesel servito a 1,787 euro al litro (+2, compagnie 1,830, pompe bianche 1,707).

Andando avanti, l’ultimo report sui prezzi medi dei carburanti vede il GPL servito a quota 0,690 euro al litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,679). Abbiamo poi il metano servito a 1,406 euro al kg (-1, compagnie 1,419, pompe bianche 1,397), e il Gnl 1,222 euro al kg (-3, compagnie 1,218 euro al kg, pompe bianche 1,225 euro al kg). Invece, sulle autostrade quali sono i prezzi medi dei carburanti? L’ultima rilevazione effettuata da Staffetta Quotidiana sui prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, vede la benzina self service a 1,804 euro al litro (servito 2,065), il gasolio self service a 1,754 euro al litro (servito 2,019), il Gpl a 0,832 euro al litro, il metano 1,491 euro al kg, e il Gnl 1,280 euro al kg.