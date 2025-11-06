Toyota e Lexus, maxi richiamo, 1 milione di auto coinvolte: problema con la telecamera posteriore

Toyota e Lexus hanno appena lanciato uno dei richiami più grandi dell’anno che va a coinvolgere oltre 1 milione di vetture. Questo maxi richiamo riguarda una buona parte della gamma delle due case automobilistiche giapponesi. Per esempio, troviamo modelli Toyota come la Camry, la Crown, la Prius, la RAV4 e il nuovo Land Cruiser, oltre a diversi veicoli Lexus come la RX, la TX e la LC. Addirittura, è coinvolta pure la Subaru Solterra che come sappiamo è la gemella della bZ4X di Toyota.

IL PROBEMA

Il problema è fortunatamente semplice e riguarda il funzionamento della telecamere posteriore. A quanto pare, in alcune precise condizioni, l’immagine della retrocamera visualizzata sullo schermo dell’infotainment potrebbe bloccarsi, dando ai conducenti un falso senso di sicurezza e pregiudicando l’operazione di parcheggio. In sintesi, un’immagine bloccata potrebbe aumentare il rischio di urtare qualcosa, siano essi oggetti o persone. Dunque, per quanto si tratti di un problema relativamente semplice, può effettivamente portare alcuni rischi importanti. In totale, sono 1.024.407 i veicoli interessati, tutti dotati del sistema Panoramic View Monitor. Gli avvisi ai clienti di recarsi ai centri assistenza per risolvere il problema inizieranno ad arrivare nel mese di dicembre.

BASTA UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Anche la risoluzione del problema è semplice e fortunatamente non richiederà alcuna sostituzione di parti della vettura. Infatti, basterà un semplice aggiornamento software che permetterà di risolvere le criticità riscontrate. Purtroppo, tale update non può essere effettuato via OTA e quindi i proprietari delle vetture coinvolte nella campagna di richiamo dovranno per forza recarsi presso le concessionarie per effettuare questa procedura, ovviamente assolutamente gratuita. I modelli coinvolti sono i seguenti (con i corrispettivi model year)

LEXUS/NX HYBRID/2022-2025

TOYOTA/BZ4X/2023-2025

TOYOTA/MIRAI/2023-2025

TOYOTA/VENZA HYBRID/2023-2024

TOYOTA/HIGHLANDER HYBRID/2023-2025

TOYOTA/HIGHLANDER/2023-2025

SUBARU/SOLTERRA/2023-2025

LEXUS/ES HYBRID/2023-2025

TOYOTA/RAV4/2023-2025

TOYOTA/RAV4 HYBRID/2023-2025

TOYOTA/PRIUS/2023-2025

TOYOTA/RAV4 PRIME/2023-2024

LEXUS/LC HYBRID/2024-2025

LEXUS/RZ/2023-2025

LEXUS/LC/2024-2025

LEXUS/RX/2023-2026

TOYOTA/CROWN/2023-2026

TOYOTA/PRIUS PRIME/2023-2024

TOYOTA/GRAND HIGHLANDER/2024-2026

TOYOTA/GRAND HIGHLANDER HYBRID/2024-2026

LEXUS/RX HYBRID/2023-2025

LEXUS/NX/2022-2025

LEXUS/LX/2022-2025

LEXUS/ES/2023-2025

LEXUS/LS/2023-2025

LEXUS/TX/2024-2026

LEXUS/LS HYBRID/2023-2025

LEXUS/TX HYBRID/2024-2026

LEXUS/GX/2024-2025

TOYOTA/CAMRY HYBRID/2025-2026

TOYOTA/LAND CRUISER/2024-2025

TOYOTA/SIENNA HYBRID/2025

TOYOTA/CROWN SIGNIA/2025

TOYOTA/PRIUS PLUG-IN HYBRID/2025

LEXUS/LX HYBRID/2025

TOYOTA/RAV4 PLUG-IN HYBRID/2025

LEXUS/NX PLUG-IN HYBRID/2023

LEXUS/RX PLUG-IN HYBRID/2024-2026

LEXUS/TX PLUG-IN HYBRID/2024-2026