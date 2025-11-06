Toyota e Lexus, maxi richiamo, 1 milione di auto coinvolte: problema con la telecamera posteriore
Il problema riguarda diversi modelli dotati del sistema Panoramic View Monitor che può portare al blocco dell'immagine della retrocamera
Toyota e Lexus hanno appena lanciato uno dei richiami più grandi dell’anno che va a coinvolgere oltre 1 milione di vetture. Questo maxi richiamo riguarda una buona parte della gamma delle due case automobilistiche giapponesi. Per esempio, troviamo modelli Toyota come la Camry, la Crown, la Prius, la RAV4 e il nuovo Land Cruiser, oltre a diversi veicoli Lexus come la RX, la TX e la LC. Addirittura, è coinvolta pure la Subaru Solterra che come sappiamo è la gemella della bZ4X di Toyota.
IL PROBEMA
Il problema è fortunatamente semplice e riguarda il funzionamento della telecamere posteriore. A quanto pare, in alcune precise condizioni, l’immagine della retrocamera visualizzata sullo schermo dell’infotainment potrebbe bloccarsi, dando ai conducenti un falso senso di sicurezza e pregiudicando l’operazione di parcheggio. In sintesi, un’immagine bloccata potrebbe aumentare il rischio di urtare qualcosa, siano essi oggetti o persone. Dunque, per quanto si tratti di un problema relativamente semplice, può effettivamente portare alcuni rischi importanti. In totale, sono 1.024.407 i veicoli interessati, tutti dotati del sistema Panoramic View Monitor. Gli avvisi ai clienti di recarsi ai centri assistenza per risolvere il problema inizieranno ad arrivare nel mese di dicembre.
BASTA UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Anche la risoluzione del problema è semplice e fortunatamente non richiederà alcuna sostituzione di parti della vettura. Infatti, basterà un semplice aggiornamento software che permetterà di risolvere le criticità riscontrate. Purtroppo, tale update non può essere effettuato via OTA e quindi i proprietari delle vetture coinvolte nella campagna di richiamo dovranno per forza recarsi presso le concessionarie per effettuare questa procedura, ovviamente assolutamente gratuita. I modelli coinvolti sono i seguenti (con i corrispettivi model year)
LEXUS/NX HYBRID/2022-2025
TOYOTA/BZ4X/2023-2025
TOYOTA/MIRAI/2023-2025
TOYOTA/VENZA HYBRID/2023-2024
TOYOTA/HIGHLANDER HYBRID/2023-2025
TOYOTA/HIGHLANDER/2023-2025
SUBARU/SOLTERRA/2023-2025
LEXUS/ES HYBRID/2023-2025
TOYOTA/RAV4/2023-2025
TOYOTA/RAV4 HYBRID/2023-2025
TOYOTA/PRIUS/2023-2025
TOYOTA/RAV4 PRIME/2023-2024
LEXUS/LC HYBRID/2024-2025
LEXUS/RZ/2023-2025
LEXUS/LC/2024-2025
LEXUS/RX/2023-2026
TOYOTA/CROWN/2023-2026
TOYOTA/PRIUS PRIME/2023-2024
TOYOTA/GRAND HIGHLANDER/2024-2026
TOYOTA/GRAND HIGHLANDER HYBRID/2024-2026
LEXUS/RX HYBRID/2023-2025
LEXUS/NX/2022-2025
LEXUS/LX/2022-2025
LEXUS/ES/2023-2025
LEXUS/LS/2023-2025
LEXUS/TX/2024-2026
LEXUS/LS HYBRID/2023-2025
LEXUS/TX HYBRID/2024-2026
LEXUS/GX/2024-2025
TOYOTA/CAMRY HYBRID/2025-2026
TOYOTA/LAND CRUISER/2024-2025
TOYOTA/SIENNA HYBRID/2025
TOYOTA/CROWN SIGNIA/2025
TOYOTA/PRIUS PLUG-IN HYBRID/2025
LEXUS/LX HYBRID/2025
TOYOTA/RAV4 PLUG-IN HYBRID/2025
LEXUS/NX PLUG-IN HYBRID/2023
LEXUS/RX PLUG-IN HYBRID/2024-2026
LEXUS/TX PLUG-IN HYBRID/2024-2026