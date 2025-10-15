Assicurazione auto a rate e preventivo in 15 secondi: prova Verti

Cerca

Federico Pisanu
Pubblicato il 15 ott 2025

Per gli automobilisti che hanno scelto di passare ad un’assicurazione auto online, segnaliamo la proposta allettante di Verti: da una parte la possibilità di pagare la polizza in dodici rate mensili, dall’altra il calcolo di un preventivo completo in 15 secondi, semplicemente fornendo il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario.

Inoltre, tutti coloro che scelgono di stipulare una nuova assicurazione con Verti entro il 28 ottobre potranno accedere a uno sconto fino al 36%. Per ottenere la scontistica massima occorre rispettare determinati requisiti, ad esempio non avere avuto per cinque anni incidenti da assicurato, essere un nuovo cliente Verti e scegliere il pagamento annuale della polizza.

Come effettuare il calcolo del preventivo con Verti

Il primo passaggio prevede l’accesso alla pagina iniziale della compagnia assicurativa digitale Verti all’indirizzo verti.it. Una volta che si è nella home page è sufficiente individuare il riquadro “Fai un preventivo: ti bastano 15 secondi!”, posizionato in alto a destra: a questo punto bisogna inserire il numero di targa dell’auto e la data di nascita del proprietario nei campi appositi, dopodiché aggiungere un segno di spunta accanto alla voce “Ho letto e accetto l’Informativa Privacy”, quindi premere sul tasto “Fai un preventivo” per avviare il calcolo.

Il sistema automatico di Verti elaborerà nello spazio di pochi secondi fino a tre diversi preventivi in base al numero di garanzie accessorie incluse. Il preventivo con la tariffa più bassa include ad esempio soltanto la RC Auto, garanzia obbligatoria per legge, il secondo preventivo con una tariffa “intermedia” comprende invece un paio di garanzie importanti, tra cui Assistenza stradale, Infortuni conducente e Tutela giudiziaria, mentre il terzo e ultimo preventivo è quello con il premio più alto ma anche quello con più garanzie (Incendio e furto, Cristalli, Infortuni conducente, Assistenza stradale e Tutela giudiziaria).

