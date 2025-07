BMW M3 CS Touring da record: è la station wagon più veloce al Nürburgring

BMW M3 CS Touring velocissima al Nürburgring. Con il tempo di 7:29.490, è diventata la station wagon più veloce di sempre sul mitico circuito tedesco. La casa automobilistica pare si stia divertendo ad ottenere nuovi record all’Inferno Verde. Non possiamo non ricordare che all’inizio di luglio la nuova M2 CS ha fatto segnare un tempo di 7:25.534, ottenendo, così, il giro record per le “auto compatte”. Tornando alla BMW M3 CS Touring, alla guida della station wagon sportiva c’era sempre Jörg Weidinger che conosce bene ogni centimetro del circuito tedesco. Curiosità, il giro record non è stato realizzato in questo mese di luglio ma ad aprile e solo adesso è stato comunicato ufficialmente. Il precedente primato per le station wagon era stato stabilito da una BMW M3 Touring nel 2022, con un tempo di 7:35.060. Il miglioramento è stato dunque netto. Da parte della casa automobilistica tedesca c’è ovviamente grande soddisfazione per questo risultato e Franciscus van Meel, CEO di BMW M, ha commentato così il nuovo giro record:

Fin dall’inizio, era chiaro che la BMW M3 CS Touring avrebbe stabilito nuovi standard in termini di dinamica. Con un tempo inferiore a 7:30 minuti, questo modello dimostra in modo impressionante che questo concept automobilistico coniuga perfettamente il DNA racing con la fruibilità quotidiana.

SUPER STATION WAGON AD ALTISSIME PRESTAZIONI