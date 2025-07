Con la GSX-R1000R Suzuki celebra i 40 anni della serie GSX-R

Suzuki ha presentato ufficialmente la nuova GSX-R1000R, una versione aggiornata della sua ammiraglia supersportiva. Questo modello celebra i quarant’anni della serie GSX-R, una famiglia di moto che ha fatto la storia, dalla prima generazione del 1985 (GSX-R750) alle più recenti GSX-R1100 e GSX-R125. Per la nuova GSX-R1000R Suzuki ha scelto lo slogan “Designed to Perform, Built to Thrill” sintetizzando l’anima di una moto nata per dominare la pista ed emozionare i motociclisti.

Design e aerodinamica

Per omaggiare i quarant’anni della GSX-R, Suzuki ha introdotto. La colorazione Blu richiama la GSX-R750 del 1986, il Rosso si ispira alla moto campione del mondo con Kevin Schwantz nel 1993 e il Giallo rievoca i colori del Team Alstare del 2005. Ogni esemplare è impreziosito da dettagli esclusivi come il logo del 40° anniversario su serbatoio, carene e chiave, insieme a

Inoltre Suzuki propone come optional le nuove alette aerodinamiche in carbonio, sviluppate per migliorare la deportanza e la stabilità alle alte velocità. Il frontale è stato ridisegnato con un nuovo faro LED più compatto, che integra luci di posizione e frecce.

Novità tecniche

La nuova GSX-R1000R introduce una serie di aggiornamenti tecnici pensati per affinare ulteriormente prestazioni, efficienza e guidabilità. Il motore quattro cilindri in linea da 999,8 cm³ è stato ottimizzato grazie alla riprogettazione delle testate e delle camere di combustione, mentre il rapporto di compressione arriva a 13,8:1. Questi interventi migliorano la combustione, l’efficienza termica e la reattività del propulsore, pur rispettando i più recenti standard Euro 5+.

Il motore prevede un nuovo albero motore con supporti rinforzati e un basamento modificato per resistere a carichi più elevati. La catena di distribuzione è stata allargata e resa più scorrevole, mentre la frizione assistita e antisaltellamento SCAS è stata ottimizzata per offrire una gestione più fluida e meno affaticante in pista. L’impianto frenante integra una nuova centralina ABS più compatta e leggera, mentre la batteria agli ioni di litio HY battEliiy P-series consente un risparmio di peso importante, con vantaggi anche per la distribuzione delle masse.

L’alimentazione beneficia di iniettori a otto fori e del sistema S-TFI ulteriormente evoluto, insieme a una pompa carburante ad alta pressione. I nuovi pistoni in alluminio forgiato, più leggeri e resistenti, contribuiscono alla stabilità del motore agli alti regimi e riducono le vibrazioni. Anche lo scarico è stato rivisto con un catalizzatore più grande, la presenza di doppi sensori di ossigeno e un silenziatore in titanio compatto.



Dal punto di vista elettronico, la GSX-R1000R adotta una versione aggiornata del, il pacchetto di assistenza alla guida che ora garantisce un controllo ancora più preciso e personalizzabile. Il sistema ride-by-wire è stato migliorato per offrire una risposta del gas più fluida e progressiva, mentre il controllo di trazione offre dieci livelli di intervento. Il pacchetto comprende anche un limitatore di impennata, une un quickshifter bidirezionale perfezionato per cambiate rapide e senza frizione.Il launch control è stato aggiornato per partenze più efficaci, così come ilintegra funzioni di assistenza in curva e in discesa grazie all’ABS cornering e allo slope dependent control. La gestione dinamica della moto è affidata a una nuovapiù compatta e leggera, che migliora ulteriormente la precisione dei sistemi elettronici.