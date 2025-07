Skoda anticipa la Vision O: il concept delle station wagon del futuro

Nel pieno delle celebrazioni per il suo 130° anniversario, Skoda ha svelato i primi dettagli della Vision O, una concept car che sarà presentata ufficialmente a Monaco di Baviera all’inizio di settembre 2025 in occasione dell’IAA Mobility. Questo nuovo concept si propone come un manifesto del futuro Skoda, con particolare attenzione all’innovazione sostenibile e all’identità stilistica, seguendo la linea tracciata dal linguaggio di design Modern Solid.

Il nome e il design

Riprendendo la tradizione per cui i concept Skoda prendono la denominazione Vision, il nuovo prototipo della futura station wagon del marchio boemo segue la Vision X (che ha anticipato la Kamiq), la Vision E e la Vision iV (che hanno tracciato la strada verso l’Enyaq iV), la Vision RS (che ha ispirato la Scala) e la Vision 7S (che ha introdotto il nuovo linguaggio Modern Solid).

La Skoda Vision O viene presentata come una station wagon dalla silhouette elegante e distintiva, con il frontale che presenta un parabrezza fortemente inclinato e superfici scolpite, mentre il tetto leggermente rastremato richiama le proporzioni tipiche delle station wagon Skoda. Il concept integra design, aerodinamica e user experience, portando avanti un approccio che tiene conto delle aspettative di chi cerca comfort, praticità e stile. La denominazione Vision O richiama l’idea di circolarità per una visione olistica verso la sostenibilità, che include il riciclo dei materiali e il riutilizzo dei componenti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale già in fase di sviluppo e produzione.

Nel presentare la Vision O, il CEO di Skoda Auto, Klaus Zellmer, ha evidenziato come questa concept car rappresenti una delle tappe più importanti nella transizione dell’industria automobilistica. L’azienda intende rafforzare la propria leadership nel segmento delle station wagon, in cui è presente fin dagli anni Venti del Novecento. Lo studio non si limita a proporre un esercizio stilistico, ma fornisce una chiara anticipazione delle tecnologie e delle soluzioni che verranno implementate nei modelli futuri.