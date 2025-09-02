Ecco le auto più vendute in Italia ad agosto 2025: classifiche per alimentazione
In un mercato che continua a calare la FIAT Panda è sempre la preferita degli italiani; inizia ad apparire nelle classifiche la nuova Grande Panda
Anche ad agosto 2025, il mercato italiano ha mostrato segnali di difficoltà chiudendo con il segno meno. Nel mese appena concluso, le immatricolazioni sono scese del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dopo un giugno pesantissimo e un mese di luglio ancora negativo, il mercato delle nuove auto in Italia continua a scendere. I modelli più venduti ad agosto 2025? Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprirli. Prima di tutto, andiamo a vedere più da vicino le immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni.
Partiamo dai modelli a benzina. Ad agosto ci sono state 16.840 immatricolazioni pari ad un calo del 13,9% in termini di volumi. La quota di mercato nel mese si è attestata al 24,9%. Continua a crollare il mercato delle auto diesel in Italia. Ci sono state appena 5.480 immatricolazioni. Si tratta di un calo addirittura del 41,4% per un market share che non va oltre l’8,1%. Passiamo al GPL che ha chiuso agosto con 6.551 vendite pari ad una flessione dell’11,3% in termini di volume. Quota di mercato del 9,7%.
Bene come al solito le ibride (Mild Hybrid + Full Hybrid) con 30.716 immatricolazioni: +8,7% su agosto 2024 e market share del 45,4%. Per quanto riguarda, invece, le Plug-in, nel mese appena concluso ci sono state 4.815 registrazioni. Dunque, una crescita del 96,9% e una quota di mercato del 7,1%. Infine, passiamo alle elettriche con 3.306 immatricolazioni: +26,9% e market share del 4,9%.
Quali sono stati i modelli più venduti ad agosto 2025 sul mercato italiano? Ecco le varie classifiche suddivise per alimentazione.
I MODELLI ELETTRICI, PLUG-IN ED IBRIDI PIÙ VENDUTI AD AGOSTO
LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE
- Tesla Model 3: 234
- Tesla Model Y: 182
- Fiat Grande Panda: 169
- Leapmotor T03: 161
- BYD Dolphin Surf: 154
- Volvo EX30: 152
- BMW IX1: 140
- Hyundai Inster: 138
- Ford Puma: 127
- Audi Q6: 113
LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE
- BYD Seal U: 545
- BMW X1: 404
- Toyota C-HR: 384
- Volkswagen Tiguan: 353
- Jaecoo 7: 294
- Volkswagen Golf: 190
- Cupra Formentor: 180
- Kia Sportage: 157
- Cupra Terramar: 155
- Cupra Leon: 143
LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE
- Fiat Panda: 4.123
- Toyota Yaris Cross: 1.698
- Toyota Yaris: 1.592
- Jeep Avenger: 1.482
- Ford Puma: 1.216
- Fiat Grande Panda: 931
- Peugeot 3008: 799
- Kia Sportage: 796
- Fiat 600: 707
- HG ZS: 638
I MODELLI BENZINA, DIESEL E GPL PIÙ VENDUTI AD AGOSTO
LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE
- Volkswagen T-Cross: 1.034
- Toyota Aygo X: 1.012
- Volkswagen T-Roc: 959
- Citroen C3: 938
- Skoda Fabia: 867
- Jeep Avenger: 819
- Skoda Kamiq: 782
- MG ZS: 720
- Hyundai i10: 707
- Opel Corsa: 687
LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE
- Volkswagen Tiguan: 512
- Mercedes GLA: 401
- Volkswagen T-Roc: 401
- Audi Q3: 380
- Citroen C5 Aircross: 356
- Renault Clio: 258
- Audi A3: 249
- BMW X1: 194
- BMW Serie 1: 190
- Ford Focus: 159
LE AUTO GPL PIÙ VENDUTE
- Dacia Sandero: 2.231
- Dacia Duster: 1.285
- Renault Captur: 703
- Renault Clio: 489
- DR 5: 301
- DR 6: 239
- Dacia Jogger: 191
- Kia Sportage: 181
- Kia Picanto: 160
- Kia Stonic: 108
FIAT PANDA LA PIÙ VENDUTA IN ASSOLUTO AD AGOSTO
FIAT Panda rimane anche ad agosto il modello più venduto in assoluto in Italia con 4.123 immatricolazioni. La piccola city car batte la Dacia Sandero e la Jeep Avenger che continua ad essere un vero e proprio best seller tra i SUV.
- Fiat Panda: 4.123
- Dacia Sandero: 2.442
- Jeep Avenger: 2.374
- Toyota Yaris Cross: 1.698
- Dacia Duster: 1.634
- Toyota Yaris: 1.593
- Volkswagen T-Roc: 1.360
- MG ZS: 1.358
- Ford Puma: 1.343
- KIA Sportage: 1.152