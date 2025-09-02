Ecco le auto più vendute in Italia ad agosto 2025: classifiche per alimentazione

Anche ad agosto 2025, il mercato italiano ha mostrato segnali di difficoltà chiudendo con il segno meno. Nel mese appena concluso, le immatricolazioni sono scese del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dopo un giugno pesantissimo e un mese di luglio ancora negativo, il mercato delle nuove auto in Italia continua a scendere. I modelli più venduti ad agosto 2025? Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprirli. Prima di tutto, andiamo a vedere più da vicino le immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni.

Partiamo dai modelli a benzina. Ad agosto ci sono state 16.840 immatricolazioni pari ad un calo del 13,9% in termini di volumi. La quota di mercato nel mese si è attestata al 24,9%. Continua a crollare il mercato delle auto diesel in Italia. Ci sono state appena 5.480 immatricolazioni. Si tratta di un calo addirittura del 41,4% per un market share che non va oltre l’8,1%. Passiamo al GPL che ha chiuso agosto con 6.551 vendite pari ad una flessione dell’11,3% in termini di volume. Quota di mercato del 9,7%.

Bene come al solito le ibride (Mild Hybrid + Full Hybrid) con 30.716 immatricolazioni: +8,7% su agosto 2024 e market share del 45,4%. Per quanto riguarda, invece, le Plug-in, nel mese appena concluso ci sono state 4.815 registrazioni. Dunque, una crescita del 96,9% e una quota di mercato del 7,1%. Infine, passiamo alle elettriche con 3.306 immatricolazioni: +26,9% e market share del 4,9%.

Quali sono stati i modelli più venduti ad agosto 2025 sul mercato italiano? Ecco le varie classifiche suddivise per alimentazione.

I MODELLI ELETTRICI, PLUG-IN ED IBRIDI PIÙ VENDUTI AD AGOSTO

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE

Tesla Model 3: 234

Tesla Model Y: 182

Fiat Grande Panda: 169

Leapmotor T03: 161

BYD Dolphin Surf: 154

Volvo EX30: 152

BMW IX1: 140

Hyundai Inster: 138

Ford Puma: 127

Audi Q6: 113

LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE

BYD Seal U: 545

BMW X1: 404

Toyota C-HR: 384

Volkswagen Tiguan: 353

Jaecoo 7: 294

Volkswagen Golf: 190

Cupra Formentor: 180

Kia Sportage: 157

Cupra Terramar: 155

Cupra Leon: 143

LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE

Fiat Panda: 4.123

Toyota Yaris Cross: 1.698

Toyota Yaris: 1.592

Jeep Avenger: 1.482

Ford Puma: 1.216

Fiat Grande Panda: 931

Peugeot 3008: 799

Kia Sportage: 796

Fiat 600: 707

HG ZS: 638

I MODELLI BENZINA, DIESEL E GPL PIÙ VENDUTI AD AGOSTO

LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE

Volkswagen T-Cross: 1.034

Toyota Aygo X: 1.012

Volkswagen T-Roc: 959

Citroen C3: 938

Skoda Fabia: 867

Jeep Avenger: 819

Skoda Kamiq: 782

MG ZS: 720

Hyundai i10: 707

Opel Corsa: 687

LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE

Volkswagen Tiguan: 512

Mercedes GLA: 401

Volkswagen T-Roc: 401

Audi Q3: 380

Citroen C5 Aircross: 356

Renault Clio: 258

Audi A3: 249

BMW X1: 194

BMW Serie 1: 190

Ford Focus: 159

LE AUTO GPL PIÙ VENDUTE

Dacia Sandero: 2.231

Dacia Duster: 1.285

Renault Captur: 703

Renault Clio: 489

DR 5: 301

DR 6: 239

Dacia Jogger: 191

Kia Sportage: 181

Kia Picanto: 160

Kia Stonic: 108

FIAT PANDA LA PIÙ VENDUTA IN ASSOLUTO AD AGOSTO

Fiat Panda: 4.123

Dacia Sandero: 2.442

Jeep Avenger: 2.374

Toyota Yaris Cross: 1.698

Dacia Duster: 1.634

Toyota Yaris: 1.593

Volkswagen T-Roc: 1.360

MG ZS: 1.358

Ford Puma: 1.343

KIA Sportage: 1.152

rimane anche ad agosto il modello più venduto in assoluto in Italia con 4.123 immatricolazioni. La piccola city car batte la Dacia Sandero e la Jeep Avenger che continua ad essere un vero e proprio best seller tra i SUV.