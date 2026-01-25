La Kia EV7 è in arrivo? Ecco le idee per il futuro del brand

Inserendosi in un contesto in cui Kia sta pensando di ampliare la propria gamma, si sta valutando l’idea di una versione di produzione del concept Vision Meta Turismo.

Si tratta di un concept GT a quattro porte con una linea bassa e filante e un abitacolo progettato per esprimere nuove sensazioni a conducente e passeggeri. Nonostante siano stati rivelati pochi dettagli, alcune indiscrezioni lasciano pensare al suo inserimento in gamma come una berlina elettrica elegante con il nome EV7 o EV8.

Il responsabile del design Kia per l’Europa, Oliver Samson, ha dichiarato che la nuova EV2 ha posto l’azienda in una situazione unica, completando l’attuale gamma del brand; il che permette all’azienda di concentrarsi sulla prossima generazione degli attuali modelli, come EV6 o EV9.

Samson ha dichiarato che il brand è in cerca di nuovi linguaggi stilistici che possano adattarsi davvero bene a Kia. L’idea è ottenere qualcosa di progressivo e diverso che ancora non è stato esplorato a livello stilistico.

In questo contesto la Meta Turismo viene definita da Samson “un tentativo" o “una visione" che racconta come il brand possa approcciare alla progettazione di una nuova berlina in modo differente, non solo dal punto di vista esterno ma anche per quanto riguarda l’abitacolo.

Alla domanda se la Meta Turismo rappresenti un’anticipazione di un futuro modello di serie, Samson ha spiegato che l’obiettivo è aprire un confronto diretto con i clienti, così da evitare soluzioni troppo lontane dalle loro aspettative. L’intento sarebbe quello di raccogliere feedback per capire se questa visione sia coerente con l’immagine e i valori che il pubblico associa al marchio Kia.