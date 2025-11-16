Smart sta davvero lavorando ad una berlina: prime foto spia della #6

Smart oggi offre solamente SUV e tornerà alle origini lanciando l’erede della piccola ForTwo alla fine del prossimo anno. Si chiamerà Smart #2 e si caratterizzerà per dimensioni estremamente compatte per muoversi agilmente in città. La casa automobilistica sta però già guardando al futuro ed in sviluppo c’è un nuovo modello che dovrebbe debuttare sempre il prossimo anno. Si chiamerà Smart #6 e sarà una berlina. Vettura che è stata intercettata durante una sessione di test sulle strade della Cina.

SMART LAVORA AD UNA BERLINA

Le prime indiscrezioni su di una possibile berlina Smart erano già emerse all’inizio dell’anno. Adesso, ne sappiamo molto di più visto che dalla Cina sono arrivate foto spia di questo modello. Ovviamente il muletto appare ancora camuffato con teli e pellicole ma si possono vedere diverse cose. Il fontale presenta alcune somiglianze con quello di modelli come la Smart #3. Tuttavia i fari appaiono più grandi probabilmente collegati tra loro da una barra LED a tutta larghezza.

Si possono notare anche le sottili luci verticali presenti ai lati del paraurti. Sulla sommità del tetto vediamo la presenza del sensore LiDAR per le funzionalità di assistenza alla guida di cui la vettura dispone. Al posteriore, possiamo invece notare che la Smart #6 dispone di uno spoiler attivo. Dell’aspetto della berlina ci sarà sicuramente modo di saperne di più man mano che lo sviluppo andrà avanti.

SMART #6 PLUG-IN

A quanto pare, la Smart #6 non sarà elettrica ma sarà una Plug-in. Per il momento indiscrezioni che arrivano dalla Cina affermano che la berlina potrebbe disporre del medesimo powertrain della nuova Smart #5 EHD per il momento venduta solamente su questo mercato. Se fosse davvero così troveremo un motore 4 cilindri benzina 1.5T con una potenza massima di 120 kW (163 CV), mentre l’unità elettrica sviluppa una potenza di 200 kW (272 CV). Ci sarebbe poi una batteria LFP di CATL da 41,46 kWh che permette sulla Smart #5 un’autonomia in solo elettrico di 252 km (CLTC). L’autonomia complessiva supera i 1.600 km sempre secondo il ciclo CLTC. Il SUV è proposto anche con una batteria più piccola che permette una percorrenza in elettrico di 120 km (CLTC).

SOLO IN CINA?

Il debutto sarebbe atteso in Cina nel corso del 2026. La nuova Smart #6 arriverà anche in Europa? Al momento non lo sappiamo ancora ma nel corso dei prossimi mesi certamente emergeranno maggiori dettagli.