Hyundai i30 N, l'hot hatch potrebbe tornare con un motore ibrido

Hyundai si starebbe preparando a riproporre la sua hot hatch Hyundai i30 N, andando così a colmare il vuoto lasciato dalla Ford Focus ST e dalla Honda Civic Type R. Questo, almeno, è quanto riporta un rapporto di Autocar che cita una fonte ben informata dei fatti. La i30 N che in passato abbiamo avuto modo di provare, era una compatta sportiva molto divertente da guidare e sotto al cofano era presente un motore turbo benzina 4 cilindri di 2 litri da 280 CV. Nel 2024, Hyundai prese la decisione di eliminare dalla sua gamma la i30 N oltre alla più piccola i20 N. Oggi, la gamma N di Hyundai è composta dalla Ioniq 5 N e dalla Ioniq 6 N. A quanto pare, però, le cose starebbero per cambiare, perché secondo il rapporto, Hyundai ha iniziato a lavorare su una nuova versione della i30 N che disporrà di un motore a combustione, probabilmente ibrido.

TORNA L’HOT HATCH

I dettagli ancora non sono del tutto chiari ma in base a quanto riferito la nuova i30 N potrebbe utilizzare una versione rivista e più potente di un sistema ibrido già esistente, ma esiste il potenziale per un powertrain completamente nuovo. In realtà non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno della Hyundai i30 N e quindi non stupisce che ci possono essere novità in tal senso, così come che la casa automobilistica possa puntare sull’ibrido dato che deve rispettare le sempre più stringenti normative sulle emissioni. Recentemente sono apparse anche foto spia di un nuovo restyling della Hyundai i30 che fa pensare che il modello sportivo possa essere basato proprio sul restyling della compatta. Si può quindi immaginare che la nuova I30 N possa arrivare tra il 2026 e il 2027.

COSA DICE HYUNDAI

In risposta al rapporto, un portavoce di Hyundai ha dichiarato ad Autocar:

Hyundai si impegna a introdurre sette nuovi modelli N entro il 2030, con piani che includono l’esplorazione di un’ampia gamma di propulsori, come motori a combustione interna, veicoli ibridi ed elettrici. I piani futuri per i prodotti saranno annunciati in seguito, nell’ambito del nostro impegno continuo per offrire strategie di prodotto in linea con gli stili di vita dei nostri clienti e le normative governative.

Insomma, stanno arrivando nuovi modelli N. Non rimane che attendere novità da parte della casa automobilistica.