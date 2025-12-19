Accessori per l’auto da acquistare prima di andare sulla neve

Per molti si avvicina la partenza per la settimana bianca o per una giornata sulla neve. Un’occasione di riposo e divertimento che non deve essere compromessa da tutti quegli imprevisti che possono riguardare la propria automobile prima, durante o dopo una giornata a sciare o sullo snowboard. Ecco perché questi accessori sono fondamentali da tenere nel bagagliaio della propria auto prima di andare sulla neve.

Strumenti utili e tecnologie pratiche da tenere a bordo

Il primo accessorio rientra tra quelli obbligatori durante la stagione invernale. Si tratta delle calze da neve – in offerta su Amazon a meno di 40€ – un’alternativa pratica, meno ingombrante, più economica e semplice da installare rispetto alle tradizionali catene da neve. Le calze da neve sono facili da montare, non danneggiano la carrozzeria e sono omologate secondo la normativa europea. Portarle a bordo è consigliato non solo dove obbligatorie, ma anche per affrontare imprevisti in sicurezza così che, in caso di forti nevicate, non si rischia di rimanere bloccati con la propria auto.

Un accessorio molto utile e spesso sottovalutato è lo spray antighiaccio da applicare su parabrezza, guarnizioni, serrature e tergicristalli. Può essere usato sia preventivamente, per evitare la formazione del gelo, sia in fase di sblocco, sciogliendo rapidamente il ghiaccio già presente senza dover faticare o rischiare di rompere la maniglia dello sportello. È in vendita su Amazon con il 30% di sconto ed è un aiuto concreto soprattutto quando si lascia l’auto parcheggiata all’esterno per tutta la notte.

Per la rimozione meccanica del ghiaccio e per togliere gli strati più grandi, un raschietto è quello che serve. Il modello in vendita su Amazon a meno di 10€ è dotato di una lama in ottone che è più efficace dei modelli in plastica, perché permette di eliminare anche le incrostazioni più resistenti senza graffiare il vetro. Si tratta di uno strumento compatto che entra facilmente nel vano portaoggetti e rivelarsi un prezioso alleato in caso di necessità.

Tra i problemi più comuni che si riscontrano quando si passa una giornata o una notte sulla neve è quello di ritrovarsi la mattina successiva con la macchina che non parte. Una gelata o un rapido abbassamento delle temperature possono impedire l’avviamento della batteria. In questi casi un avviatore di emergenza portatile, come il booster ACEZUK da 5000A in offerta a meno di 50€, è lo strumento ideale per salvare le vacanze. Dotato di pratico display LCD e di una torcia con tre modalità di illuminazione, questo booster è in grado di far ripartire l’auto anche a temperature molto basse permettendo così di tornare tranquillamente a casa.