Autostrada a Natale? Con Telepass Sempre 50% di cashback sul pedaggio

L’abbonamento a Telepass Sempre, il pacchetto che include il dispositivo Telepass e i servizi di mobilità, è in offerta con canone zero per dodici mesi e il 50% di cashback sul pedaggio. L’attuale promozione è valida per chi sottoscrive l’abbonamento entro l’11 gennaio 2026, al termine poi del primo anno il canone passa a 3,90 euro al mese.

Un’offerta allettante, dunque, per tutti coloro che viaggiano spesso in autostrada, anche questo Natale, e che intendono usufruire dei numerosi servizi di mobilità inclusi in Telepass Sempre. Tra questi si annoverano ad esempio il pagamento direttamente tramite il dispositivo del telepedaggio di parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni.

Come funziona il cashback sul pedaggio

Il funzionamento del cashback sul pedaggio proposto nell’ambito della promozione attiva fino ad inizio gennaio è piuttosto semplice: per beneficiare del rimborso occorre abbonarsi a Telepass Sempre inserendo il codice 50PED in app. Telepass riconosce fino a 5 euro al mese per i transiti dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Conti alla mano, dunque, il totale cumulabile è pari a 30 euro in sei mesi. L’app Telepass, lo ricordiamo, è disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e su iPhone: al momento della sottoscrizione dell’offerta l’unica accortezza è di digitare in modo corretto il codice promozionale 50PED (tutto in maiuscolo, come riportato sul sito ufficiale.

Citiamo, infine, alcuni dei principali servizi di mobilità inclusi in Telepass Sempre:

pagamento gestione delle soste sulle strisce blu

accesso all’Area C di Milano senza la necessità del ticket

acquisto delle vignette per Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovenia

accesso ai parcheggi convenzionati con Telepass senza fare fila alla cassa

promemoria scadenza bollo e pagamento via app

prenotazione e pagamento della revisione via app

L’elenco completo dei servizi di mobilità inclusi nell’abbonamento a Telepass Sempre sono consultabili direttamente sul sito ufficiale o sull’app dedicata. L’offera termina l’11 gennaio 2026.