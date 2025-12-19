Cerca

Autostrada a Natale? Con Telepass Sempre 50% di cashback sul pedaggio

Per tutti coloro che viaggiano spesso in autostrada, anche questo Natale: ecco i dettagli dell'offerta disponibili.

Autostrada a Natale? Con Telepass Sempre 50% di cashback sul pedaggio
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 dic 2025

L’abbonamento a Telepass Sempre, il pacchetto che include il dispositivo Telepass e i servizi di mobilità, è in offerta con canone zero per dodici mesi e il 50% di cashback sul pedaggio. L’attuale promozione è valida per chi sottoscrive l’abbonamento entro l’11 gennaio 2026, al termine poi del primo anno il canone passa a 3,90 euro al mese.

Un’offerta allettante, dunque, per tutti coloro che viaggiano spesso in autostrada, anche questo Natale, e che intendono usufruire dei numerosi servizi di mobilità inclusi in Telepass Sempre. Tra questi si annoverano ad esempio il pagamento direttamente tramite il dispositivo del telepedaggio di parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni.

Pagina download app Telepass

ingrandisci immagine

Come funziona il cashback sul pedaggio

Il funzionamento del cashback sul pedaggio proposto nell’ambito della promozione attiva fino ad inizio gennaio è piuttosto semplice: per beneficiare del rimborso occorre abbonarsi a Telepass Sempre inserendo il codice 50PED in app. Telepass riconosce fino a 5 euro al mese per i transiti dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026.

Conti alla mano, dunque, il totale cumulabile è pari a 30 euro in sei mesi. L’app Telepass, lo ricordiamo, è disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e su iPhone: al momento della sottoscrizione dell’offerta l’unica accortezza è di digitare in modo corretto il codice promozionale 50PED (tutto in maiuscolo, come riportato sul sito ufficiale.

Citiamo, infine, alcuni dei principali servizi di mobilità inclusi in Telepass Sempre:

  • pagamento gestione delle soste sulle strisce blu
  • accesso all’Area C di Milano senza la necessità del ticket
  • acquisto delle vignette per Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovenia
  • accesso ai parcheggi convenzionati con Telepass senza fare fila alla cassa
  • promemoria scadenza bollo e pagamento via app
  • prenotazione e pagamento della revisione via app

L’elenco completo dei servizi di mobilità inclusi nell’abbonamento a Telepass Sempre sono consultabili direttamente sul sito ufficiale o sull’app dedicata. L’offera termina l’11 gennaio 2026.

Pagina download app Telepass

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Le offerte sugli accessori indispensabili per chi fuma in auto
Offerte e Promozioni
Verti include il 10% di sconto completando preventivo e acquisto della polizza auto online
Offerte e Promozioni
21
Offerta Suzuki Swift Hybrid, con finanziamento rate da 99 euro al mese
Offerte e Promozioni
1
Cambia l’autoradio della tua macchina approfittando di queste offerte
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.