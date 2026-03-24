Triumph Speed Twin 1200 DGR: la Café Racer simbolo della solidarietà

Con l’apertura delle iscrizioni al Distinguished Gentleman’s Ride 2026, Triumph torna a far parlare di sé ad alta voce. La casa britannica ha infatti svelato una versione davvero speciale della sua Speed Twin 1200, una Café Racer DGR Edition unica al mondo. E pensata proprio per l’evento.

Non è solo una moto, ma quasi un simbolo. Perché? Lo spieghiamo in breve. Il Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), è un raduno. Una comunità globale che si ritrova con eleganza (e pure un po’ di stile retrò, che non guasta) per una causa seria. Ovvero la salute mentale maschile e la ricerca sul cancro alla prostata. E ogni anno cresce sempre di più per numero di adesioni.

Una moto che sa di storia (e di stile vero)

Questa Speed Twin 1200 Café Racer DGR Edition prende chiaramente ispirazione dalle café racer britanniche degli anni ’60. Ma quelle vere, quelle nate nei garage. Mica le repliche fatte tanto per. Qui si vede proprio la mano di chi sa cosa sta facendo.

Il dettaglio che salta subito all’occhio? La sella in Harris Tweed. Un tessuto autentico lavorato a mano nelle Ebridi Esterne (isole scozzesi). Roba seria. A questo si aggiungono i semimanubri, la posizione di guida bassa e raccolta e una linea pulita che, detta alla buona, è proprio bella da vedere. Senza fronzoli inutili.

Poi ci sono anche quei piccoli particolari che fanno la differenza. Menzioniamo gli specchietti alle estremità del manubrio. Le finiture lavorate sui carter, i dettagli neri sulla testata… tutte cose che magari a uno distratto sfuggono. Ma che nel complesso danno carattere, eccome se lo danno. E la livrea? Verde Competition Green e argento Aluminium Silver. Classica, elegante, inglese fino al midollo.

Non solo bella, sotto spinge davvero

Perché sì, ok l’estetica, ma poi una moto deve anche andare. E qui Triumph non ha lesinato. Ma prima un cenno alla meccanica. Sospensioni di alto livello con forcelle Marzocchi completamente regolabili e ammortizzatori Öhlins dietro. Freni Brembo Stylema con dischi da 320 mm. In sintesi, roba che frena forte e preciso. E i pneumatici? Niente meno che i Metzeler Racetec RR K3 di serie, che già da soli fanno capire a che livello siamo.

E quindi passiamo al cuore. E li c’è il bicilindrico Bonneville 1200 ad alta compressione. Quindi 105 cavalli a 7.750 giri e una coppia che arriva a 112 Nm. Tradotto? Spinge bene, sempre. Non è una moto a cui devi “tirare il collo” per farla andare. Perché già ai medi regimi ti dà soddisfazione.

Il DGR: numeri in crescita

Il Distinguished Gentleman’s Ride si terrà il 17 maggio in tutto il mondo, e ormai è diventato un appuntamento fisso per migliaia di motociclisti. Nel 2025 si sono superati i 127.000 partecipanti, con oltre 1.000 eventi in 108 Paesi. Raccolti 7,6 milioni di dollari. Numeri non da poco.

Triumph è partner ufficiale dal 2014 e continua a spingere forte su questo progetto, non solo con le moto ma anche coinvolgendo la propria community globale. Come ha detto Paul Stroud, dirigente Triumph, l’obiettivo è chiaro: crescere ancora. Più partecipazione, più consapevolezza, più fondi. E per celebrare i 15 anni del DGR, questa moto speciale diventa il “Gentlefolk Prize”. Un pezzo unico, con certificato di autenticità e una grafica celebrativa dedicata.