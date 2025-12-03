Mansory P820: la Mercedes-AMG G 63 che assomiglia ad una Brabus

C’è una nuova Mansory. E si chiama Mansory P820. L’ennesima interpretazione estrema della Mercedes-AMG G 63. Ma questa volta con un dettaglio curioso. A un primo sguardo potrebbe essere facilmente scambiata per una preparazione Brabus. Non perché Brabus realizzi auto “pacchiane”, ma perché alcune sue creazioni spingono così tanto sul lato estetico da sfiorare l’eccesso. Ignorando i tratti stilistici tipici dei due tuner e i loro loghi, la confusione è comprensibile.

Un look scurissimo

La P820 punta su un’estetica scurissima, abbinata a interni completamente bianchi: una combinazione sorprendentemente sobria per gli standard del marchio. Il risultato funziona, con un equilibrio aggressivo ma non caricaturale. Le novità estetiche sono numerose. Nuovi passaruota maggiorati, pedane laterali ridisegnate, cofano dedicato e griglia anteriore inedita. Anche il paraurti frontale è stato ricostruito. Integra ora luci supplementari agli estremi e uno spoiler inferiore. Le calotte degli specchietti sono nuove e sopra il parabrezza debutta un ulteriore gruppo di luci integrato in un nuovo supporto.

Al posteriore emerge l’aspetto più divisivo. Mansory aggiunge un secondo set di fanali posteriori, replicando l’aspetto di quelli originali e integrandoli nel paraurti ridisegnato. Il posteriore include anche un diffusore multi-alette, un copriruota di scorta brandizzato, un alettone sul tetto e altri dettagli che distanziano ulteriormente questa G 63 dal modello standard.

Cerchi, scarico e possibili modifiche all’assetto

I cerchi sono nuovi e realizzati su misura. A colpo d’occhio, l’auto sembra addirittura avere un assetto leggermente rialzato. I terminali di scarico sono completamente diversi e tutto lascia pensare alla presenza di un impianto rivisto. Il nome stesso del progetto, Mansory P820, suggerisce una potenza di 820 CV, un incremento notevole rispetto alla G 63 originale.

Il confronto con il modello standard

La Mercedes-AMG G 63 di serie monta un V8 4.0 biturbo che eroga 585 CV e 850 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in 4,5 secondi. Le prestazioni della P820 non sono dichiarate, ma con 235 CV potenziali aggiuntivi è ragionevole prevedere un’accelerazione sotto i 4 secondi.

Interni ridisegnati con pelle bianca e dettagli neri

L’abitacolo è stato completamente ripensato. Pelle bianca, dettagli e bordature nere, loghi Mansory su vari punti. Anche i sedili anteriori risultano modificati, se non addirittura sostituiti. L’insieme offre un aspetto vistoso ma sorprendentemente elegante. Di fatto, questa Mansory P820, si può dire sia una delle proposte più interessanti del tuner tedesco. Esagerata ma non troppo, potente ma curata, immediatamente riconoscibile ma meno estrema di altre loro creazioni. Resta solo da chiedersi se questo stile incontri i gusti degli appassionati.