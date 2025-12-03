Kia svela con un teaser la prossima berlina elettrica dal design sportivo

Kia ha pubblicato un teaser che mostra una berlina dal design sportivo. Com’era prevedibile queste immagini hanno immediatamente suscitato l’interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori. L’auto mostrata nel teaser è definita una “vision of the future“, un’espressione che generalmente viene impiegata per accompagnare i concept e che lascia intendere l’intenzione di anticipare il linguaggio stilistico e le tecnologie dei prossimi modelli.

Cosa sappiamo di questa nuova berlina a marchio Kia

Sebbene Kia non abbia rilasciato dettagli specifici sul veicolo, il suo aspetto suggerisce che si tratti di un modello completamente elettrico. Il profilo da fastback e la silhouette aerodinamica richiamano la Stinger GT, modello che ha lasciato il mercato statunitense dopo il model year 2023 e che, a oggi, non ha ancora un erede ufficiale.

Il marchio sudcoreano ha più volte lasciato intendere che una berlina sportiva a batteria è in fase di studio per colmare il vuoto lasciato dalla Stinger e, in parte, anche dalla K8, una grande berlina venduta in passato come Cadenza nel mercato nordamericano. Alcuni documenti interni emersi all’inizio del 2024 parlavano infatti di un progetto chiamato EV8, con potenza superiore ai 600 CV e debutto previsto per il 2026. Due indizi non fanno una prova, tanto che recenti indiscrezioni lasciano intendere che il progetto della EV8 possa essere stato accantonato o riformulato.

A giudicare dalle immagini, il concept in questione si presenta come una versione evoluta dell’EV4, una berlina elettrica mostrata all’inizio dell’anno. Il nuovo modello spinge ulteriormente sulla ricerca aerodinamica, con soluzioni stilistiche estreme come il muso ribassato, gli sbalzi cortissimi, la linea del tetto arcuata e una coda tronca ispirata alle Kammback delle vetture da competizione. Un dettaglio interessante è l’inedito sistema di fari sdoppiati, con un’unità principale posizionata in basso e un elemento secondario che corre lungo il parafango fino a congiungersi con una telecamera, sostituto dei tradizionali specchietti laterali.

Il piano industriale di Kia

Il gruppo Hyundai, di cui Kia fa parte, ha già dimostrato di essere in grado di realizzare berline elettriche ad alte prestazioni. La piattaforma E-GMP è alla base della Ioniq 6, e la sua variante sportiva N ha già mostrato un livello di prestazioni in grado di rivaleggiare con la Tesla Model 3. Una sua declinazione Kia, quindi, non sarebbe solo plausibile ma anche coerente. Del resto, la condivisione tecnica tra Kia e Hyundai ha già portato allo sviluppo di modelli come EV6 e Ioniq 5, oppure EV9 e Ioniq 9.

Il piano industriale di Kia prevede il lancio di quindici veicoli elettrici entro il 2027. In questo ventaglio troveranno posto modelli già confermati, come un pick-up elettrico, il crossover compatto EV2 (in arrivo a gennaio) e la city car elettrica EV1 ancora più piccola. A questa gamma potrebbe aggiungersi anche una berlina sportiva derivata dal concept appena mostrato, in grado di rafforzare l’immagine del marchio e occupare una nicchia oggi poco affollata, ma molto ambita.