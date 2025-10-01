Leapmotor continua a crescere: tagliato il traguardo di 1 milione di veicoli prodotti

Il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, aveva raccontato la sua soddisfazione per l’investimento dell’azienda in Leapmotor, il marchio cinese che sta progressivamente crescendo sia in Cina sia in Europa. Casa automobilistica che adesso ha tagliato un traguardo importante e cioè quello del milione di veicoli prodotti. Un risultato ancora più importante pensando che da 500 mila auto a un milione, Leapmotor ha impiegato 343 giorni. Si tratta della più veloce tra le startup cinesi di auto elettriche ad aver raggiunto questo traguardo. Un risultato che conferma il percorso positivo intrapreso da questa casa automobilistica oggi considerata in Europa un marchio del Gruppo Stellantis.

LA CRESCITA DI LEAPMOTOR

Da gennaio ad agosto 2025, il volume totale di consegne di Leapmotor ha superato le 320.000 unità in tutto il mondo, con 289.732 auto consegnate ai proprietari in Cina. Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO della casa automobilistica, ha voluto evidenziare come in soli 5 anni (la prima auto è stata prodotta a giugno 2019) sono passati dal primo modello Leapmotor S01 all’auto numero 500 mila. Poco meno di un anno dopo è arrivato il traguardo del milione di auto che dimostra che la crescita della casa automobilistica sta accelerando. L’obiettivo, adesso, sono le 2 milioni di unità, traguardo che dovrebbe essere raggiungo il prossimo anno.

La gamma di modelli del marchio in Cina comprende sette auto e alcuni di questi sono già arrivati in Europa. Tra le ultime novità della casa automobilistica la nuova Lafa5 (nome commerciale globale di B05) che ha fatto il suo debutto al Salone di Monaco in Germania. Il lancio di Lafa5 in Cina è previsto per l’ultimo trimestre del 2025 e il lancio a livello globale nel 2026 con il nome commerciale di B05, mentre la sua versione Ultra dovrebbe essere rilasciata in Cina nella prima metà del 2026. Attualmente, Leapmotor ha aperto quasi 700 punti vendita e assistenza integrati in oltre 30 Paesi in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico.