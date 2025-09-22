Leapmotor B05, svelati gli interni della nuova compatta elettrica

Leapmotor B05 arriverà in Europa nel corso del 2026 ed è stata mostrata in anteprima al Salone di Monaco che si è concluso da poco. La nuova compatta elettrica rivestirà un ruolo importante nella strategia del marchio cinese di Stellantis per la crescita nel Vecchio Continente, strizzando l’occhio ad una clientela più giovane. Per il momento, ufficialmente, la casa automobilistica non ha voluto svelare molti dettagli del nuovo modello e alcune informazioni aggiuntive sono arrivate dal solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT). In Cina si chiamerà Lafa 5 e il lancio ufficiale è previsto per il Guangzhou Auto Show nel novembre 2025, con le vendite che dovrebbero partire entro la fine dell’anno, mentre una variante più sportiva dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Adesso, c’è un’ulteriore novità perché grazie ad alcune foto spia possiamo finalmente vedere gli interni dato che Leapmotor non aveva voluto farli vedere.

STILE MINIMALITA E TECNOLOGIA



Da quello che si può vedere, l’abitacolo sembra essere simile a quello della B10 che da poco è arrivata sul mercato europeo. Dunque, all’interno, la compatta propone uno stile minimalista. Dietro al volante multifunzione troviamo il pannello della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è stato invece collocato un ampio display per il sistema infotainment. Al di sotto possiamo vedere la bocchette della climatizzazione e sul tunnel centrale sono invece presenti due portabicchieri ed il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Finalmente, ne sappiamo di più degli interni in attesa di immagini ufficiali che permettano di scoprire meglio tutti i dettagli.

COSA SAPPIAMO?

Ricapitoliamo cosa sappiamo al momento della nuova Leapmotor B05. La compatta elettrica misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. La vettura disporrà poi di cerchi in lega da 19 pollici. Per quanto riguarda il powertrain, almeno il modello cinese (le specifiche per l’Europa dovrebbero essere molto simili) sarà equipaggiato con un’unità da 160 kW (218 CV) in grado di consentire una velocità massima di 170 km/h. Ad alimentare il tutto ci saranno batterie con celle LFP (litio-ferro-fosfato) della cui capacità ancora non sappiamo nulla. Tuttavia, secondo il MIIT, ci saranno due opzioni batteria per una percorrenza secondo il ciclo CLTC, rispettivamente, di 515 e 605 km. Ne sapremo ovviamente di più tra qualche mese ma il modello cinese potrà contare anche sul LiDAR per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida. Grazie alle foto degli interni, iniziamo a farci un’idea più precisa sulla nuova compatta elettrica. Non rimane che attendere ulteriori dettagli.