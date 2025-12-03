JAS Motorsport presenta Tensei, la sua prima supercar stradale

Nei mesi scorsi abbiamo avuto più volte occasione di parlare di JAS Motorsport. Si tratta di una scuderia italiana fondata nel 1995 (e celebre a livello internazionale per il suo ruolo di riferimento nel motorsport e per la collaborazione con Honda), che grazie a Pininfarina ha permesso a JAS Motorsport di portare avanti il progetto della sua prima auto stradale. Un progetto che unisce design, prestazioni e artigianalità.

JAS Motorsport Tensei

Si chiama Tensei ed è la prima supercar stradale firmata da JAS Motorsport. Il nome, che in giapponese significa “rinascita”, racchiude l’essenza di un progetto ambizioso che segna il debutto ufficiale dell’azienda nel mondo delle alte prestazioni su strada. Il design della vettura è stato curato da Pininfarina, che ha tradotto in forme eleganti e contemporanee la visione di una supercar capace di unire tecnica da corsa e stile raffinato.

La presentazione, in anteprima a un gruppo selezionato di clienti, è avvenuta in anteprima mondiale in Giappone, sul circuito del Fuji Raceway, durante un evento dedicato a supercar e hypercar organizzato da SPS Global Ltd, partner commerciale di JAS Motorsport per l’Asia. La presentazione ufficiale globale, invece, è prevista per la prima metà del 2026.

L’ispirazione nasce dalla prima generazione della Honda NSX, alla quale la nuova Tensei rende omaggio reinterpretandone lo spirito in chiave moderna. JAS Motorsport chiarisce che non si tratta di un esercizio di stile nostalgico, ma di una rilettura tecnologica e concettuale che punta a ridefinire il significato di Gran Turismo. Al centro c’è la volontà di rimanere fedeli al DNA della NSX originale, esaltandone però ogni aspetto attraverso materiali contemporanei, soluzioni ingegneristiche derivate dal mondo delle competizioni e un design completamente rinnovato.

Tra gli elementi stilistici ripresi dalla NSX originale ci sono i fari a scomparsa, il tetto nero in contrasto, lo spoiler ad archetto e l’impostazione da coupé leggera, tutti reinterpretati con proporzioni più muscolose e moderne. Il corpo vettura presenta inoltre sfoghi d’aria rivisti, prese maggiorate nei parafanghi posteriori e una presa sul cofano anteriore ispirata alla NSX-R.

La carrozzeria sarà interamente realizzata in fibra di carbonio e poggerà sulla base tecnica della NSX dei primi anni Novanta. Un’operazione che fonde passato e futuro, strizzando l’occhio agli appassionati delle sportive giapponesi di culto e agli estimatori della raffinatezza italiana.

Dal punto di vista tecnico la Tensei sarà equipaggiata con una versione potenziata del motore V6 Honda abbinata a una trasmissione manuale a sei marce, e sarà disponibile sia con guida a sinistra sia con guida a destra. La meccanica sarà profondamente influenzata dall’esperienza che JAS Motorsport ha maturato nei suoi oltre trent’anni di attività nel settore delle corse. Questo insieme di competenze, costruito nei campionati internazionali più prestigiosi, viene ora trasferito su una vettura omologata per la strada, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida autentica e performante.