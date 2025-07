JAS Motorsport annuncia la sua prima vettura stradale ispirata a un’icona del passato

JAS Motorsport, la celebre scuderia italiana fondata nel 1995 nota a livello internazionale soprattutto per la collaborazione con Honda, ha annunciato un nuovo progetto per la realizzazione della sua prima auto stradale.

Dopo trent’anni di successi nel mondo delle competizioni automobilistiche, JAS Motorsport si prepara a un’importante svolta nella propria storia. Il costruttore, noto per aver realizzato vetture vincenti nelle categorie Turismo, GT e Rally, produrrà per la prima volta un’auto stradale ad alte prestazioni con il proprio marchio. Si tratta di un progetto esclusivo per il quale la scuderia milanese ha scelto di avvalersi della collaborazione di Pininfarina.

Un’autovettura sportiva dallo stile moderno

L’obiettivo di JAS Motorsport è reinterpretare in chiave contemporanea una delle più celebri icone tra le auto sportive del passato, offrendo agli appassionati e ai collezionisti un modello in grado di coniugare eredità sportiva, tecnologia e prestazioni. Da qui la scelta di affidare il design a Pininfarina, che lavorerà su una meccanica completamente riprogettata per garantire un’esperienza di guida emozionante, supportata da soluzioni costruttive d’avanguardia.

La nuova vettura, della quale è stato pubblicato un teaser, sarà costruita in serie limitata, con produzione artigianale presso l’atelier di JAS Motorsport ad Arluno, alle porte di Milano. Dal punto di vista stilistico, l’auto unirà linee moderne a un forte rispetto per l’autenticità dell’epoca d’ispirazione, cercando un equilibrio tra innovazione e memoria storica. Dopo anni di esperienza nella progettazione e produzione di vetture da corsa, il marchio porta ora queste competenze in un contesto inedito, ma sempre orientato alle alte prestazioni.

Ulteriori dettagli sul modello saranno comunicati nei prossimi mesi. La presentazione ufficiale è prevista entro la prima metà del 2026, e c’è già grande attesa per scoprire quale sarà l’icona del passato scelta come ispirazione e come verrà riletta da due protagonisti assoluti del settore automobilistico italiano come JAS Motorsport e Pininfarina.