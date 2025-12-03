BMW, in arrivo un nuovo modello per la vigilia di Natale?

C’è dell’originalità nel modo in cui BMW ha scelto di annunciare un nuovo modello inedito. Sui canali ufficiali social del Gruppo, infatti, è stato pubblicato un video a tema natalizio (siamo già nel pieno di questo periodo dell’anno) in cui si vede una sorta di calendario dell’Avvento digitale. La particolarità di questo calendario è che aprendo le finestrelle dei vari giorni, appaiono una serie di modelli elettrici già noti. La sorpresa arriva quando si apre la casella del 24 dicembre. Qui al posto di un classico regalo natalizio o di un modello di quelli conosciuti, compaiono dei punti interrogativi che introducono la sagoma oscurata di un veicolo misterioso.

COSA POTREBBE ARRIVARE?

La silhouette è difficile da interpretare, anche considerando la grandezza limitata dell’immagine, ma il profilo suggerisce un crossover dalle proporzioni compatte. Un altro indizio arriva dall’elenco dei modelli citati nel video, tutti appartenenti alla gamma elettrica del marchio. Ci sono l’iX1 xDrive30, l’iX2 xDrive30, l’i4 M50, la i5 M60 Touring e la lussuosa i7 xDrive60. Sono tutti modelli a batteria, dettaglio che rafforza l’ipotesi che anche il modello nascosto faccia parte della stessa famiglia.

Non manca chi ipotizza invece un primo sguardo alla nuova generazione della i3, che BMW ha cominciato a promuovere con crescente insistenza, o addirittura un’anticipazione del futuro SUV elettrico iX5. In realtà, considerando l’impostazione compatta del veicolo nel teaser e la recente dichiarazione di BMW in merito all’espansione della gamma iX3, la pista più concreta rimane quella legata al crossover medio. Non è da escludere che nei prossimi giorni possano emergere ulteriori dettagli. In alternativa bisognerà attendere il giorno della Vigilia di Natale per saperne di più sulle novità in casa BMW.