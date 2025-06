BMW iX5: oltre 650 cavalli per il SUV elettrico | Foto spia

La futura generazione della BMW iX5, indicata con il nome in codice M70, è stata ripresa in una serie di foto spia durante una sessione di prova sulle strade pubbliche tedesche. Il muletto sorpreso dall’obiettivo era ricoperto dei consueti pannelli mimetici che ne tengono al riparo le forme dagli sguardi indiscreti, ma questo non ha impedito di avere un’idea riguardo ad alcuni dei dettagli che caratterizzeranno il SUV elettrico al suo arrivo sul mercato.

SUL SOLCO DELLA NEUE KLASSE

Esternamente la nuova BMW iX5 si fa notare per i grandi cerchi che mettono in evidenza i dischi freno forati tipici degli impianti destinati ai modelli ad alte prestazioni. Particolare interessante è che, secondo le testimonianze di chi ha potuto vedere da vicino il prototipo, le ruote da 23 pollici calzavano pneumatici Michelin nelle misure da 295/35 all’anteriore e 315/35 al posteriore.



La camuffatura ha però impedito di cogliere i dettagli estetici relativi al corpo vettura, sebbene sia un’ipotesi accreditata il fatto che il SUV elettrico di BMW possa portare con sé alcuni tratti dell’inedita filosofia stilistica Neue Klasse.

OLTRE 650 CAVALLI DI POTENZA

La dotazione della BMW iX5 dovrebbe includere un nutrito gruppo di accessori tecnologici, tra cui il BMW Panoramic iDrive con sistema operativo proprietario BMW X e l’head-up display 3D che si affiancherà ad uno schermo centrale di dimensioni generose e ad alcuni comandi disposti sul volante.

Sotto l’aspetto tecnico, la piattaforma CLAR su cui la nuova BMW iX5 nasce dovrebbe consentire al SUV di toccare una potenza di oltre 650 cavalli. Tale soglia sarà raggiungibile con ogni probabilità impiegando un doppio motore elettrico sulla scia di quanto avviene su altri modelli bavaresi.

BMW potrebbe andare oltre per quanto riguarda le prestazioni, specie se saranno confermate le voci che vorrebbero il costruttore intenzionato a proporre una versione Alpina della BMW iX5 dotata di maggiore potenza e di un approccio ancora più sportivo.

[Foto spia: Autoevolution]