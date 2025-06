Elon Musk Vs Donald Trump, volano gli stracci: a pagarne le spese è intanto Tesla

Dalla serata di ieri è successo davvero di tutto. La rottura dei rapporti tra Elon Musk e Donald Trump è stato qualcosa di fragoroso, con tanto di insulti e minacce lanciati attraverso i social network. Che i rapporti tra il Presidente degli Stati Uniti e l’imprenditore non fossero più quelli di una volta era abbastanza chiaro da tempo e probabilmente sono arrivati ad un punto di non ritorno anche se dopo una buona dose di affermazioni piuttosto pesanti e colorite, chiamiamole così, non sono mancate aperture ad un possibile chiarimento. I tempi in cui Trump difendeva a spada tratta l’operato di Musk come responsabile del Doge sembrano essere lontani anni luce. Vi ricordate? Il Presidente americano aveva anche messo in scena una conferenza stampa dal giardino della Casa Bianca in cui sceglieva di persona una Tesla Model S che avrebbe immediatamente acquistato.

Mentre il mondo assisteva al litigio in onda sui social network tra Trump e Musk, qualcosa si è subito mosso visto che ci sono state le prime conseguenze e a pagare il prezzo di questo “litigio” è stata innanzitutto Tesla, l’azienda di Elon Musk.

CROLLO IN BORSA

Infatti, in borsa le quotazioni di Tesla sono precipitate, tanto che la giornata si è conclusa con una flessione del 14% (ma si è arrivati anche a -16%). Tradotto, sono andati bruciati 150 miliardi di dollari di valore di mercato in una giornata in cui non sono state pubblicate altre notizie sull’azienda. Gli investitori hanno seguito lo svolgersi del “dramma” con crescente preoccupazione per le possibili conseguenze della “rissa”, sull’impero commerciale di Musk.

Infatti, se la rottura dei rapporti dovesse essere definitiva, gli investitori temono che possa rappresentare un importante ostacolo per Tesla e il resto del vasto impero commerciale di Musk. Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti regolamenta gli standard di progettazione dei veicoli e avrebbe un peso significativo sulla possibilità per Tesla di produrre in serie robotaxi. Vi ricordate? Si diceva che si stesse lavorando ad una normativa ad hoc pensata proprio per i progetti di Tesla legati al suo Cybercab.

Insomma, se prima con le sue azioni come responsabile del Doge, Musk stava facendo male alla sua azienda, tra cali d’immagine e di vendite, il litigio con il Presidente Trump potrebbe costare molto di più a Tesla. Per esempio, secondo Ross Gerber, CEO di Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, il litigo con Trump “crea una forza negativa contro Tesla che potrebbe mettere a repentaglio le normative e rischiare ulteriori indagini governative“. Non possiamo non ricordare che l’Autopilot di Tesla è finito più volte sotto inchiesta.

Ogni vantaggio che si pensava avrebbe ottenuto ora si trasforma in qualcosa di negativo.

Come andrà a finire questo scontro? Lo scopriremo probabilmente presto…