Non vuoi più la tua Tesla? Smart la supervaluta se acquisti una Smart #5

La nuova Smart #5 che abbiamo avuto modo di provare di recente (qui il test drive), può essere finalmente ordinata in Italia. Per il debutto del SUV elettrico sul nostro mercato, la casa automobilistica ha deciso di proporre una speciale offerta dedicata a tutti coloro che oggi dispongono di una Tesla. Di cosa si tratta? Smart ha deciso di proporre una supervalutazione per tutti i clienti che decidono di dare in permuta una Tesla Model 3 o Tesla Model Y.

UN BONUS PER CHI RINUNCIA ALLA TESLA

Cosa prevede esattamente questa particolare offerta? Per i clienti che desiderano acquistare Smart #5 e possiedono una Tesla Model 3 o Model Y, è prevista una supervalutazione dell’usato di 5.000 euro IVA inclusa, sulla quotazione Eurotax Blu. Un bonus, dunque, non di poco conto. In ogni caso, la casa automobilistica aggiunge che lo stesso trattamento sarà offerto anche ai possessori di #1 e #3 che vorranno passare alla nuova #5. Questa promozione, come le altre legate al lancio del nuovo SUV elettrico, sono valide fino alla fine del mese di luglio.

LE ALTRE OFFERTE

Per chi scegli di pagare il nuovo SUV elettrico in contanti, Smart riconosce subito uno sconto di 3.000 euro sul prezzo di listino. Per chi invece sceglierà la formula del noleggio a lungo termine, la casa automobilistica per la Smart #5 propone 4 canoni gratuiti per contratti di durata superiore a 48 mesi o un canone gratuito per contratti di durata superiore a 36 mesi. Facciamo un esempio: Smart #5 Pro+ a 856 euro al mese iva inclusa per 48 mesi e 60.000 chilometri con anticipo di 10.000 euro, con 4 canoni omaggio.



Non mancano nemmeno le. In questo caso, Smart propone un TAN fisso al 1,99% per i contratti con anticipo del 20% del prezzo d’acquisto e durata di 36 mesi. Esempio di finanziamento sempre con Smart #5 Pro+. Prezzo di listino 52.934,45 euro (IVA, messa su strada e IPT incluse), anticipo 10.586,89 euro, importo totale del credito 42.347,56 euro da rimborsare in 36 rate mensili da 552,50 euro ciascuna, maxirata finale 25.409,00 euro, TAN fisso 2,002%, TAEG 2,63%, spese invio comunicazioni periodiche 1 euro, spese incasso 6 euro, spese di istruttoria 350,00 euro, oneri fiscali 16 euro, totale dovuto dal consumatore 44.987,50 euro.

Esempio, invece, di leasing. Smart #5 PRO prezzo di listino 47.934,45 euro. Iva e messa su strada incluse, IPT esclusa. Anticipo 9.985,61 euro spese istruttoria pratica 0 euro, Tasso Fisso Leasing 1,99%, TAEG 3,51%, n. 35 canoni residui da 561,70 euro ciascuno, riscatto 20.503 euro IVA inclusa.

SMART#5 GAMMA E PREZZI

Smart #5 è disponibile in sei versioni: Pro, Pro+, Pulse, Premium, Summit Edition e BRABUS. Ecco i prezzi:

Smart # 5 Pro: 47.935 euro

Smart #5 Pro+: 52.935 euro

Smart #5 Pulse: 57.675 euro

Smart #5 Premium: 57.435 euro

Smart # Summit Edition: 59.175 euro

Smart #5 BRABUS: 63.295 euro

Smart #5 Pro è equipaggiata con batteria LFP da 74,4 kWh netti che alimenta un motore da 250 kW, e consente 465 km di autonomia. Tutte le altre versioni propongono una batteria NMC da 94 kWh netti. Nel caso della Pro+ e della Premium, motore da 267 kW e autonomia di 590 km. La Pulse e la Summit Edition hanno la trazione integrale e un doppio motore elettrico per un totale di 432 kW. La percorrenza scende a 540 km. Al vertice c’è la BRABUS con doppio motore da 475 kW. L’autonomia è sempre di 540 km.

