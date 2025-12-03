L’accessorio indispensabile da avere in auto prima di ogni viaggio

Chi viaggia spesso in auto, soprattutto nei mesi più freddi o su strade poco trafficate, sa quanto può essere frustrante un’improvvisa batteria scarica. Può succedere in montagna, in campeggio, di notte o semplicemente dopo che l’auto è rimasta ferma per giorni. Ma anche dopo una sosta in autogrill o dopo un appuntamento da un cliente. In questi casi, non sempre c’è un altro veicolo nelle vicinanze cui fare riferimento per collegare i classici cavi, né è detto che il ricorso al carro attrezzi sia la scelta più veloce.

Un avviatore di emergenza portatile può fare davvero la differenza. Il modello ACEZUK da 5.000A è in grado di riavviare senza problemi motori benzina o diesel di auto, SUV, furgoni, moto e persino trattori. Compatto ed estremamente versatile, è oggi in offerta su Amazon.

Più di un semplice avviatore

Oltre alla funzione di avviamento, il booster ACEZUK integra anche una torcia LED da 400 lumen con modalità luce continua, SOS e strobo, utile in caso di interventi notturni o segnalazioni d’emergenza. È anche un power bank con porta USB e ingresso Type-C, ideale per ricaricare smartphone, fotocamere o altri dispositivi elettronici.

Il display LCD da 2,5” mostra lo stato della batteria in tempo reale, mentre il sistema di sicurezza intelligente con 8 protezioni integrate (inversione di polarità, sovracorrente, cortocircuito, surriscaldamento, ecc.) riduce i rischi di errore e garantisce la massima affidabilità, anche per chi non ha familiarità con questi strumenti. Il kit è leggero, portatile e comodo da tenere nel bagagliaio o nel portaoggetti dell’auto, ma anche nello zaino o nella borsa da lavoro.

Per chi viaggia da solo, affronta lunghi tragitti o semplicemente vuole evitare brutte sorprese, avere un avviatore del genere nel bagagliaio è tra le scelte più importanti da fare prima di mettersi alla guida della propria auto.