Stellantis conferma: Leapmotor produrrà auto in Brasile. Si punta a crescere in Sud America

Stellantis sta aiutando Leapmotor a crescere. I piani sono ambiziosi e non riguardano solamente i mercati della Cina e dell’Europa. Infatti, la casa automobilistica cinese, oggi di fatto un marchio di Stellantis, vuole espandersi sul mercato globale. Fondamentale in questo piano sarà l’inizio della produzione di alcuni suoi modelli in una fabbrica del Brasile. L’annuncio è stato dato da Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, durante una conferenza stampa al Salone dell’Auto di San Paolo.

LEAPMOTOR CRESCE IN SUD AMERICA

Questa novità permetterà a Leapmotor di poter ampliare la sua presenza in questo Paese e non solo. Nello specifico, è stato scelto l’impianto di Goiana che si trova nello stato di Pernambuco (Brasile). Ancora non è chiaro quali modelli saranno prodotti in questa fabbrica. Attualmente, in Brasile è già in vendita la Leapmotor C10, sia nella versione elettrica e sia in quella range extender. Si può già preordinare la nuova Leapmotor B10 e presto arriverà anche la nuova Leapmotor C16. Inoltre, la casa automobilistica presto sbarcherà anche Argentina, Ecuador e Colombia. Insomma, Leapmotor vuole crescere in Sud America.

IN SPAGNA LA B10

La casa automobilistica sta mostrando ottimi segnali di crescita. In Cina, ha consegnato 70.289 veicoli a ottobre, mettendo a segno il sesto mese consecutivo di consegne da record. Dall’inizio dell’anno, Leapmotor ha consegnato 465.805 veicoli, con un incremento del 120,72% rispetto all’anno precedente. Il piano di espansione coinvolge ovviamente anche l’Europa e non possiamo non ricordare che nel 2026 in Spagna prenderà il via la produzione della nuova Leapmotor B10 come ha già confermato Stellantis. Intanto, la gamma delle vetture crescerà per avvicinare un bacino sempre più ampio di clienti.