5 accessori utili per l’auto dei neopatentati a meno di 80€

Chi ha appena preso la patente si trova spesso ad affrontare situazioni nuove senza ancora l’esperienza necessaria per gestirle con naturalezza. Può capitare di parcheggiare in uno spazio stretto in una strada affollata o di ritrovarsi con la batteria scarica dopo aver lasciato l’auto ferma per qualche giorno. Sono situazioni comuni, normali per chi guida da tanti anni, ma che per i neopatentati possono risultare faticose e difficili. Ecco alcuni accessori utili, in offerta, da acquistare e regalare a chi ha preso da poco la patente o la prenderà nelle prossime settimane.

Tecnologia utile per la sicurezza alla guida

I primi giorni e mesi dopo il conseguimento della patente sono i più delicati perché ci si trova nel traffico reale accompagnati da tante paure e insicurezze. Uno strumento molto utile cui fare riferimento sono sicuramente gli specchietti per l’angolo cieco. Il kit in offerta su Amazon a meno di 10€ prevede due specchietti convessi che si applicano agli specchietti laterali per aumentare il campo visivo.

Con una regolazione a 360° e la possibilità di inclinare la superficie, aiutano a osservare le zone laterali dell’auto normalmente non visibili durante i cambi di corsia o le manovre. La superficie riflettente è progettata per offrire una visione più ampia e realistica rispetto ai piccoli specchietti tradizionali e non occupa spazio significativo sulla superficie dello specchietto principale.

Un altro strumento utilissimo è la dash cam GKU 4K, in offerta su Amazon con il 20% di sconto. Questa telecamera registra simultaneamente ciò che accade davanti e dietro l’auto con risoluzione 4K anteriore e Full HD posteriore. Il grandangolo da 170° cattura un’ampia porzione di strada, mentre il GPS integrato registra sia la posizione che la velocità.

La connessione Wi-Fi a 5 GHz permette di trasferire le registrazioni sullo smartphone più rapidamente. Include la funzione di registrazione in loop continuo, protezione dei file in caso di impatto rilevato dal sensore G e monitoraggio 24 ore in parcheggio se collegata al cablaggio dedicato. Uno strumento fondamentale per evitare truffe e dimostrare le proprie ragioni in caso di sinistro.

Un imprevisto che può coinvolgere sia neopatentati che automobilisti esperti è quello di rimanere con l’auto in panne. Se la batteria non parte difficilmente si riesce a rimettere in moto l’auto da soli. Con un avviatore di emergenza, come quello in offerta a meno di 50€, tutto diventa più semplice.

Progettato per fornire una spinta di avviamento a batterie auto da 12 V, questo dispositivo da 5000 A permette di riaccendere un’auto, una moto o altri veicoli senza dover ricorrere a un’altra batteria. È dotato di morsetti intelligenti con protezioni contro cortocircuiti e inversione di polarità e di un display che mostra lo stato della carica. Integra anche porte USB per ricaricare dispositivi esterni e una luce LED con diverse modalità, così da rivelarsi utile sia come powerbank che in caso di emergenze notturne.

L’altro grande imprevisto che spaventa gli automobilisti è quello di ritrovarsi con una gomma a terra. Sostituire uno pneumatico non è mai facile e spesso richiede tempo e una certa dimestichezza. Una soluzione veloce e affidabile è quella data dall’utilizzo di un compressore portatile.

Il Bosch EasyPump, in vendita con l’11% di sconto, è un compressore portatile compatto che offre la possibilità di gonfiare pneumatici di auto, moto, bici e piccoli oggetti tramite una batteria interna ricaricabile via USB-C. Il display digitale mostra la pressione in tempo reale e la funzione di spegnimento automatico interrompe l’erogazione una volta raggiunto il valore desiderato. Leggero e facile da trasportare, include adattatori per diverse valvole e una luce LED integrata che facilita l’uso anche in condizioni di scarsa illuminazione.

I neopatentati di oggi sono ragazzi e ragazze che utilizzano costantemente lo smartphone, anche durante la guida per riprodurre musica, usare le app per le indicazioni stradali ed effettuare e ricevere telefonate. Per avere le mani libere, evitare sistemazioni precarie e assicurarsi una buona visuale dello schermo del telefono, è fondamentale avere un supporto adeguato. Il supporto Miracase, in promozione con il 25% di sconto, è un porta telefono da installare sul cruscotto o sul parabrezza grazie alla ventosa a tenuta potente. Il sistema di bloccaggio con protezione antigraffio lo rende affidabile anche durante i viaggi più lunghi.

La rotazione a 360° permette di orientare lo smartphone nel miglior angolo di visione senza distrazioni. Compatibile con la maggior parte degli smartphone, permette l’uso agevole con una sola mano e mantiene il dispositivo stabile anche su strade irregolari.