Guida autonoma protagonista al CES 2026, Uber svela il suo robotaxi

Guida autonoma e robotaxi protagonisti al CES 2026 di Las Vegas. Uber ha infatti sfruttato il palcoscenico del Consumer Electronics Show per svelare il design del suo robotaxi frutto della collaborazione con Luid Motors e Nuro. Queste aziende hanno pure annunciato che il mese scorso sono iniziati i test su strada. Si tratta di un passaggio importante in vista del lancio del servizio di robotaxi che avverrà molto presto. Infatti, se non ci saranno intoppi, si partirà nella Bay Area di San Francisco entro la fine dell’anno. La produzione di serie dei robotaxi si terrà nell’impianto di Lucid Motors, in Arizona.

Il piano è ancora quello di distribuire almeno 20.000 veicoli elettrici di Lucid, dotati della tecnologia di guida autonoma Nuro Driver che alla fine saranno disponibili tramite la piattaforma Uber.

I ROBOTAXI DI UBER

Il robotaxi di Uber altro non è che il SUV elettrico Lucid Gravity opportunamente modificato per poter utilizzare la piattaforma di guida autonoma messa a punto di Nuro. Il SUV sarà dotato di un sistema di sensori di ultima generazione con telecamere ad alta risoluzione, LiDAR e radar che forniscono una percezione a 360 gradi. Salendo a bordo, i passeggeri potranno godere di molto spazio e potranno accedere anche ad una serie di impostazioni che permetteranno di migliorare l’esperienza del viaggio. Infatti, troveranno schermi attraverso i quali gestire il climatizzatore, il riscaldamento dei sedili e la riproduzione della musica.

Inoltre, sempre da questi schermi sarà possibile contattare l’assistenza o richiedere al veicolo di accostare in caso di necessità. Anche se il passeggero non è al volante, lo schermo del robotaxi mostrerà il percorso pianificato in tempo reale e tutte le decisioni prese durante la guida, come l’interazione con i pedoni, i semafori o i cambi di corsia. I robotaxi di Uber potranno essere configurati per poter ospitare a bordo fino a 6 passeggeri, oltre a disporre di un ampio spazio per i bagagli. Insomma, Uber tona a scommettere sulla guida autonoma e sui robotaxi con un progetto molto ambizioso. Non rimane che attendere novità in vista del lancio ufficiale entro la fine dell’anno.