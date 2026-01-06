AFEELA 1, l'auto elettrica di Honda e Sony al CES 2026. Prime consegne entro fine anno

Al CES 2026 di Las Vegas si torna a parlare di Sony Honda Mobility, la joint venture tra la casa automobilistica giapponese ed il colosso dell’elettronica per dare vita ad una serie di auto elettriche premium che saranno lanciate sul mercato americano e quello giapponese. Anche quest’anno, il Consumer Electronics Show è stato scelto per fornire un aggiornamento sul lavoro che la joint venture sta portando avanti. Dunque, a che punto siamo davvero con questo progetto?

PRONTA AL DEBUTTO

Durante la presentazione tenuta a Las Vegas, la joint venture ha mostrato la versione di pre-produzione di AFEELA 1, il suo primo modello che sarà lanciato sul mercato della California entro la fine de 2026. Nel corso del 2027, la vettura elettrica sarà disponibile anche in Arizona, oltre che in Giappone. Le prenotazioni per AFEELA 1 sono iniziate a gennaio 2025 in California. Da allora, la joint venture ha aperto showroom AFEELA Studio e organizzato eventi espositivi di veicoli in diverse località, accogliendo oltre 100.000 visitatori e conducendo oltre 24.000 test drive. Il CES 2026 è stata anche l’occasione per svelare un nuovo prototipo, chiamato semplicemente AFEELA 2026. Si tratta di un SUV che sarà lanciato sul mercato americano nel 2028. Delle specifiche, però, non è stato detto nulla di particolare.

Parlando delle altre novità annunciate da Sony Honda Mobility, l’azienda ha fatto sapere che sta costantemente migliorando il suo sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS), AFEELA Intelligent Drive. Attualmente si tratta di un sistema di assistenza alla guida di Livello 2+ ma l’obiettivo futuro è quello di arrivare ad offrire un Livello 4 di guida autonoma (qui spieghiamo i Livelli della guida autonoma). Le vetture disporranno tutte di AFEELA Personal Agent, un avanzato assistente vocale che sfrutta il servizio Microsoft Azure OpenAI per poter interagire in maniera naturale con i passeggeri. Per poter offrire gli avanzati servizi digitali che la joint venture sta progettando, le vetture saranno dotate delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis. Attraverso il “Programma di Co-Creazione AFEELA", la joint venture collabora con gli sviluppatori, fornendo accesso alle informazioni necessarie per lo sviluppo di sistemi di intrattenimento a bordo, inclusi temi e app per auto.

AFEELA 1

Ricordiamo le principali caratteristiche di AFEELA 1. La berlina elettrica è lunga 4.915 mm, con un passo di 3.018 mm ed è alta 1460 mm. Il powertrain è composto da un doppio motore elettrico. Entrambi, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, erogano 180 kW. C’è quindi la trazione integrale. Stando alla scheda tecnica, ad alimentare il tutto c’è una batteria con una capacità di 91 kWh che può essere ricaricata in corrente continua fino ad una potenza di 150 kW (11 kW in corrente alternata). Si parla di un’autonomia di 300 miglia (482 km) secondo il ciclo EPA.

La piattaforma degli ADAS (Afeela Intelligent Drive) può contare su ben 40 sensori (telecamere, LiDAR, radar, sensori a ultrasuoni). Quando l’auto è parcheggiata, fornisce anche accesso a servizi legati all’intrattenimento sotto forma di videogiochi, musica, film e altro ancora, molti dei quali provenienti dalla vasta libreria di contenuti di Sony. Il prezzo? Non certamente contenuto dato che si parte da 89.900 dollari.