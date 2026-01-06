Nuova polizza auto nel 2026: da Verti c'è il 10% di sconto online

Il 2026 è iniziato da pochi giorni e c’è già chi sta valutando il rinnovo della propria polizza auto. Tra le offerte migliori in tal senso si annovera quella di Verti, assicurazione auto online spagnola, che propone il 10% di sconto a tutti gli utenti che completano preventivo e acquisto della polizza tramite il sito ufficiale.

I metodi di pagamento accettati sono la carta di credito, il bonifico bancario e PayPal. Durante la fase di acquisto, inoltre, è possibile scegliere di dilazionare la spesa in dodici rate mensili, utile soprattutto per chi si ritrova in questo inizio di anno nuovo con un budget di spesa risicato per varie cause.

Un’assicurazione auto online completa

Ancora oggi esistono diversi pregiudizi nei confronti delle assicurazioni online, considerate dai più critici come poco sicure e inferiori a livello di garanzie rispetto alle polizze offerte dalle compagnie tradizionali. In realtà, a distanza di anni dal loro debutto nel mercato, non c’è più alcun motivo per credere ciò.

Basti pensare, ad esempio, a quanto mette sul piatto Verti, in primis l’azienda che sta alle sue spalle, vale a dire il colosso assicurativo spagnolo MAPFRE. Sempre a proposito di garanzie, la compagnia digitale iberica è in grado di soddisfare anche gli automobilisti più esigenti da questo punto di vista.

Insieme all’RC Auto, infatti, le polizze di Verti possono essere personalizzate a proprio piacimento con l’aggiunta di molteplici garanzie a tutela dell’auto, oltre che di conducente e passeggeri. Tra le garanzie a tutela dell’auto si annoverano Furto e incendio, Kasko, Eventi naturali, Cristalli, Collisione e Atti vandalici.

Per quanto riguarda invece le garanzie a tutela di conducente e passeggeri, Verti propone l’Assistenza stradale 24 ore su 24, la Tutela giudiziaria (nota anche come Tutela legale), gli Infortuni del conducente e l’opzione Super protetto, grazie alla quale il primo sinistro non ha alcun effetto sulla propria classe di merito.

Crediti immagine di copertina: Verti