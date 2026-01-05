Cerca

A meno di 20€ lo strumento per ascoltare musica e fare chiamate anche su un’auto senza Bluetooth

Un piccolo ricevitore per aggiornare l’impianto audio delle auto più datate.

A meno di 20€ lo strumento per ascoltare musica e fare chiamate anche su un’auto senza Bluetooth
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 5 gen 2026

Non tutte le auto hanno un sistema di infotainment che si collega automaticamente allo smartphone. Le auto più vecchie (la maggior parte di quelle circolanti in Italia) non hanno questa tipologia di tecnologia e non sempre è possibile prevedere un’autoradio che supporti il Bluetooth. Una soluzione comoda, efficiente e soprattutto economica, è quella di orientarsi verso un ricevitore Bluetooth. Oggi su Amazon è in offerta con il 24% di sconto, il ricevitore Joyroom grazie al quale collegare il telefono all’impianto audio dell’automobile o rispondere a una chiamata senza dover interagire con il cellulare.

24% di sconto sul kit vivavoce per l’auto

Intrattenimento e sicurezza in un solo dispositivo

Questo ricevitore si collega alla presa aux dell’auto e viene alimentato tramite USB, permettendo di abilitare in pochi secondi la connessione tra il sistema audio e lo smartphone. Il supporto al protocollo Bluetooth 5.3 garantisce un accoppiamento rapido e stabile tra i dispositivi, con una portata fino a 12 metri. Rispetto alle versioni precedenti, la trasmissione del segnale è più veloce e la connessione meno soggetta a interferenze, anche in ambienti urbani o affollati di dispositivi.

Una caratteristica interessante è la presenza di due microfoni, uno dedicato alla voce e l’altro al rilevamento del rumore ambientale. Il sistema di cancellazione del rumore integrato permette così di migliorare la qualità delle conversazioni, riducendo le interferenze fino a 35 dB.

2025 JOYROOM Aux Auto, Ricevitore Bluetooth 5.4 per Chiamate in Vivavoce e Ascolto di Musica Durante la Guida, Bluetooth Aux con Jack da 3,5mm e Cavo Lungo

2025 JOYROOM Aux Auto, Ricevitore Bluetooth 5.4 per Chiamate in Vivavoce e Ascolto di Musica Durante la Guida, Bluetooth Aux con Jack da 3,5mm e Cavo Lungo

16,7121,99€-24%
Vedi l’offerta

Un altro aspetto utile riguarda il tasto multifunzione che può essere posizionato sul cruscotto e usato per rispondere o terminare una chiamata, cambiare brano, regolare il volume o attivare l’assistente vocale. Il dispositivo può inoltre connettersi a due smartphone contemporaneamente, una funzione comoda per chi viaggia in compagnia o usa più dispositivi (uno per il lavoro e l’altro per la famiglia).

Acquista a meno di 20€ il kit vivavoce per la tua auto

Un accessorio semplice da installare, che migliora l’esperienza quotidiana alla guida, soprattutto per chi passa molto tempo in auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
5 accessori a meno di 50€ da avere a disposizione nel bauletto della moto
Offerte e Promozioni
Prenditi cura della tua auto in inverno con questi accessori indispensabili a meno di 20€
Offerte e Promozioni
Accessori per l’auto da acquistare prima di andare sulla neve
Offerte e Promozioni
I migliori portachiavi multifunzione da regalare a Natale
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.