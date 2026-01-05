A meno di 20€ lo strumento per ascoltare musica e fare chiamate anche su un’auto senza Bluetooth

Non tutte le auto hanno un sistema di infotainment che si collega automaticamente allo smartphone. Le auto più vecchie (la maggior parte di quelle circolanti in Italia) non hanno questa tipologia di tecnologia e non sempre è possibile prevedere un’autoradio che supporti il Bluetooth. Una soluzione comoda, efficiente e soprattutto economica, è quella di orientarsi verso un ricevitore Bluetooth. Oggi su Amazon è in offerta con il 24% di sconto, il ricevitore Joyroom grazie al quale collegare il telefono all’impianto audio dell’automobile o rispondere a una chiamata senza dover interagire con il cellulare.

Intrattenimento e sicurezza in un solo dispositivo

Questo ricevitore si collega alla presa aux dell’auto e viene alimentato tramite USB, permettendo di abilitare in pochi secondi la connessione tra il sistema audio e lo smartphone. Il supporto al protocollo Bluetooth 5.3 garantisce un accoppiamento rapido e stabile tra i dispositivi, con una portata fino a 12 metri. Rispetto alle versioni precedenti, la trasmissione del segnale è più veloce e la connessione meno soggetta a interferenze, anche in ambienti urbani o affollati di dispositivi.

Una caratteristica interessante è la presenza di due microfoni, uno dedicato alla voce e l’altro al rilevamento del rumore ambientale. Il sistema di cancellazione del rumore integrato permette così di migliorare la qualità delle conversazioni, riducendo le interferenze fino a 35 dB.

Un altro aspetto utile riguarda il tasto multifunzione che può essere posizionato sul cruscotto e usato per rispondere o terminare una chiamata, cambiare brano, regolare il volume o attivare l’assistente vocale. Il dispositivo può inoltre connettersi a due smartphone contemporaneamente, una funzione comoda per chi viaggia in compagnia o usa più dispositivi (uno per il lavoro e l’altro per la famiglia).

Un accessorio semplice da installare, che migliora l’esperienza quotidiana alla guida, soprattutto per chi passa molto tempo in auto.