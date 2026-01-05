Hyundai già protagonista al CES 2026: MobED vince il Best of Innovation award

Al CES 2026, Hyundai Motor Company si è già contraddistinta per la vittoria del Best of Innovation Award nella categoria robotica per MobED, innovazione sviluppata dal Robotics LAB. Si tratta di un prezioso riconoscimento che va ad evidenziare i progresi fatti dal Gruppo nella tecnologia robotica e tutto il suo impegno per ridefinire le soluzioni di mobilità.

Il programma CES Innovation Awards si occupa di incoronare prodotti eccezionali per i loro risultati dal punto di vista stilistico, di innovazione e ingegneristico in differenti categorie. Il Best of Innovation Award è riservato al prodotto con il maggior punteggio in ciascuna categoria, rendendo in questo modo il riconoscimento una tappa fondamentale per il Gruppo.

Il Vicepresidente e Responsabile del Robotics LAB di Hyundai Motor Group, Dong Jin Hyun, ha sottolineato quanto la vittoria di questo premio rappresenti per il Gruppo un simbolo di come si stia lavorando per sviluppare soluzioni di robotica mirate al miglioramento della vita quotidiana. Ha inoltre affermato che è piuttosto significativo vedere l’evoluzione di MobED dal suo debutto nel 2022 fino a questo riconoscimento.

MobED è una piattaforma di mobilità versatile progettata per operare su differenti tipologie di superficie ed adattarsi ai più svariati utilizzi, quotidiani e non. La tecnologia proprietaria Drive and Lift (DnL) inoltre consente di avere ottime prestazioni su superfici irregolari.

Con la disponibilità di due modelli differenti – MobED Basic e MobED Pro – la piattaforma soddisfa un’ampia gamma di esigenze. Il modello MobED Basic si controlla tramite un controller e offre flessibilità per ricerca e sviluppo; la variante Pro, invece, sfrutta avanzate capacità autonome alimentate da sensori integrati con fusione LiDAR-camera garantendo una precisa navigazione.

Il suo design è molto semplice ed essenziale, focalizzato sulla funzionalità. Integra algoritmi basati sull’intelligenza artificiale e tecnologia di guida autonoma e supporta una ricca gamma di applicazioni, merito del suo design modulare che permette di installare diversi moduli superiori.

MobED si distingue per la navigazione autonoma basata sull’intelligenza artificiale, l’architettura modulare e personalizzabile e un sistema di sensori che assicura operatività sicura e intuitiva. Grazie a queste caratteristiche, è in grado di operare efficacemente sia in ambienti interni complessi sia su terreni esterni irregolari, adattandosi a numerosi ambiti applicativi. Questa innovazione riflette l’intenzione di Hyundai di passare da “semplice costruttore di auto" a provider di soluzioni di mobilità intelligente.

La produzione di massa è prevista per il primo trimestre del 2026 ed i visitatori del CES 2026 di Las Vegas potranno vedere MobED in azione allo stand dell’azienda.