Rivoluzione per le moto elettriche, Verge Motorcycles passa alle batterie allo stato solido

Le moto elettriche dispongono di poco autonomia? Questo è quello che si sente spesso quando si parla di questi veicoli e si aggiunge che le cose potrebbero cambiare quando arriveranno le batterie allo stato solido. Pare che questo momento sia arrivato perché, presto, le moto elettriche di Verge Motorcycles saranno dotate delle batterie allo stato solido sviluppate da Donut Lab. E per presto intendiamo pochi mesi dato che questi accumulatori saranno installati su tutte le moto Verge Motorcycles Model Year 2026 a partire dal primo trimestre. Le nuove batterie allo stato solido Donut Lab saranno esposte al CES 2026 di Las Vegas che prenderà ufficialmente il via domani 6 gennaio 2026.

UNA RIVOLUZIONE PER LE MOTO ELETTRICHE

Vale la pena di evidenziare che Donut Lab è interamente di proprietà di Verge Motorcycles. La società madre è anche il principale cliente di Donut Lab che, comunque, fornisce pure altre aziende. Questa novità rappresenta una vera rivoluzione per il segmento delle moto elettriche. Precisi dettagli tecnici non son stati comunicati. Probabilmente ne sapremo di più a CES. Comunque, l’azienda ha fatto sapere che le sue batterie allo stato solido raggiungono una densità energetica di 400 Wh/kg, consentendo una maggiore autonomia. Inoltre, possono essere ricaricate in 5 minuti e non occorre limitare la carica all’80% come avviene con le batterie tradizionali.

A differenza delle tradizionali batterie agli ioni di litio, la batteria Donut subisce una perdita di capacità minima nel corso del suo ciclo di vita, con una durata fino a 100.000 cicli. Garantita, inoltre, la massima sicurezza. L’azienda fa poi sapere che le sue batterie son state testate in condizioni estreme. Ad esempio, a -30 gradi, la batteria mantiene oltre il 99% della sua capacità. Tuttavia, l’azienda non specifica i materiali utilizzati nella nuova cella allo stato solido. Afferma solamente che la batteria è “costituita da materiali abbondanti, convenienti e geopoliticamente sicuri, non utilizza elementi rari o sensibili e ha un costo inferiore rispetto agli ioni di litio“.

PRIME SPECIFICHE SULLE MOTO

Verge Motorcycles racconta invece qualcosa di più sulla batteria allo stato solido che sarà montata sulla TS Pro. Sarà possibile scegliere tra due capacità: 20,2 kWh e 33,3 kWh per un’autonomia, rispettivamente, di 350 km e di 600 km. Attenzione, la percorrenza dichiarata è calcolata sul ciclo urbano. La stima di autonomia a 90 km/h è, rispettivamente, di 200 km e 315 km. Una ricarica di dieci minuti può fornire fino a 300 km di autonomia: non proprio i cinque minuti per una ricarica completa annunciati da Donut Lab, ma comunque un valore impressionante per una moto elettrica. Il prezzo? Verge Motorcycles fa sapere che non ci saranno aumenti ma la moto elettrica già prima costava moltissimo. Si parte quindi da poco più di 37.000 euro.

Ricordiamo che questa moto dispone di una potenza di 102 kW che permette di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in appena 3,5 secondi.